За вхід до пісочниці – 150 грн. Через дитячий майданчик у Чернівцях виник скандал

Єгор Голівець
Питання платного доступу до дитячих майданчиків нерідко викликає дискусії серед мешканців
Містян обурило, що за дитячу розвагу в парку доводиться платити, а про ціну спочатку не повідомляли

У Чернівцях розгорівся скандал навколо нової дитячої пісочниці, яку відкрили у Центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Причиною обурення містян стало те, що доступ до локації виявився платним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ.

Пісочниця почала працювати минулими вихідними. Після відкриття відвідувачі звернули увагу, що користування новою зоною для дітей коштує 150 гривень. Особливе невдоволення викликало те, що раніше міська влада анонсувала відкриття нової атракції для дітей, однак не повідомляла, що розвага буде платною.

Крім того, на інформаційній вивісці біля пісочниці, яка отримала назву «Мальдіви», містяться правила користування, але немає інформації про вартість відвідування.

В адміністрації Центрального парку підтвердили, що нова локація справді працює на платній основі. Проєкт реалізував приватний підприємець ФОП Пономар І.С.

Керівник Центрального парку Артур Боштан пояснив, що створення такої зони потребувало значних витрат, тому порівнювати її зі звичайною пісочницею некоректно.

За його словами, під час облаштування локації використали білий кварцовий пісок, закупили нові дитячі іграшки українського виробництва та організували щоденне прибирання території.

«Для цього привезли білий кварцовий пісок, аналогів якому в області практично немає, закупили якісні українські іграшки від виробника з Івано-Франківщини та щодня доглядають за простором», – зазначив Боштан.

В адміністрації також наголосили, що у вартість входять витрати на оренду території, податки, оплату праці персоналу, забезпечення безпеки дітей та обслуговування майданчика. Вартість відвідування становить 150 гривень за цілий день – з 10:00 до 21:00.

Безкоштовно користуватися пісочницею можуть діти учасників бойових дій, діти з інвалідністю та діти, які втратили рідних через війну. Для інших пільгових категорій відвідувачів передбачена вартість 100 гривень.

У Чернівцях рятувальники визволили чоловіка, який, за його словами, провів п'ять днів у колекторній ямі без їжі та води. Про потерпілого повідомив випадковий перехожий, який почув крики про допомогу та звернувся на спецлінію 101. Як з'ясувалося, чоловік впав у колодязь завглибшки близько трьох метрів через відсутність люка та не зміг самостійно вибратися. Рятувальники підняли його на поверхню за допомогою спеціального спорядження та передали медикам.

