Єрмак отримав підозру

НАБУ і САП проводили слідчі дії з Єрмаком
НАБУ і САП вручили підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу президента України. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України. Тривають невідкладні слідчі дії», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту».

За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Колишній посадовець стверджував, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

Пізніше стало відомо про нову посаду Єрмака. Він очолив Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення при Національній асоціації адвокатів України. А перед тим Єрмак відновив адвокатське свідоцтво.

