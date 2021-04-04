Великдень у християн західного обряду: де та коли дивитись онлайн-трансляції Богослужінь
Трансляції святкових Богослужінь можна буде переглянути в мережі та на трьох українських телеканалах
В Україні в неділю, 4 квітня, віряни західного обряду відзначають Великдень. Через спалах коронавірусу вірян закликають дивитись онлайн-трансляції святкових Богослужінь.
Про це повідомляє «Католицьке телебачення» на своїй сторінці у Facebook.
Трансляції святкових Богослужінь можна буде переглянути в мережі. Також їх транслюватимуть три українських телеканали.
Переглянути святкові меси онлайн можна буде на офіційних сторінках «Католицького телебачення» у Facebook та YouTube, а також у кабельному телеканалі «Ewtn Україна».
У неділю 4 квітня Богослужіння транслюватимуть за таким графіком:
- 8:00 – Меса з собору св. Олександра в Києві;
- 10:00 – Меса з собору св. Олександра в Києві;
- 11:00 – Меса під проводом Папи Франциска у Ватикані;
- 11:45 – Свята Меса з катедрального собору в Харкові;
- 13:00 – Великоднє послання Папи та благословення Urbi et Orbi.
Також 4 квітня переглянути святкові Богослужіння можна буде і на телебаченні:
- О 8:00 «UA: Перший» транслюватиме Великодню Святу Месу Римсько-католицької церкви в Україні;
- Об 11:00. на «UA: Культурі» і «UA: Крим» розпочнеться трансляція Меси під проводом Святішого Отця Франциска у Ватикані;
- О 13:00 на «UA: Першому» і «UA: Крим» відбудеться трансляція Великоднього послання та Апостольського Благословення для Рима і цілого світу Urbi et Orbi Святішого Отця Франциска.
За розкладом Літургій та трансляціями можна стежити у Facebook на сторінках римо-католицьких храмів: