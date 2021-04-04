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    Великдень у християн західного обряду: де та коли дивитись онлайн-трансляції Богослужінь

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    Через спалах коронавірусу вірян закликають дивитись онлайн-трансляції святкових Богослужінь - Великдень у християн західного обряду: де та коли дивитись онлайн-трансляції Богослужінь
    Через спалах коронавірусу вірян закликають дивитись онлайн-трансляції святкових Богослужінь

    Трансляції святкових Богослужінь можна буде переглянути в мережі та на трьох українських телеканалах

    В Україні в неділю, 4 квітня, віряни західного обряду відзначають Великдень. Через спалах коронавірусу вірян закликають дивитись онлайн-трансляції святкових Богослужінь.

    Про це повідомляє «Католицьке телебачення» на своїй сторінці у Facebook.

    Трансляції святкових Богослужінь можна буде переглянути в мережі. Також їх транслюватимуть три українських телеканали.

    Переглянути святкові меси онлайн можна буде на офіційних сторінках «Католицького телебачення» у Facebook та YouTube, а також у кабельному телеканалі «Ewtn Україна».

    У неділю 4 квітня Богослужіння транслюватимуть за таким графіком:

    • 8:00 – Меса з собору св. Олександра в Києві;
    • 10:00 – Меса з собору св. Олександра в Києві;
    • 11:00 – Меса під проводом Папи Франциска у Ватикані;
    • 11:45 – Свята Меса з катедрального собору в Харкові;
    • 13:00 – Великоднє послання Папи та благословення Urbi et Orbi.

    Також 4 квітня переглянути святкові Богослужіння можна буде і на телебаченні:

    • О 8:00 «UA: Перший» транслюватиме Великодню Святу Месу Римсько-католицької церкви в Україні;
    • Об 11:00. на «UA: Культурі» і «UA: Крим» розпочнеться трансляція Меси під проводом Святішого Отця Франциска у Ватикані;
    • О 13:00 на «UA: Першому» і «UA: Крим» відбудеться трансляція Великоднього послання та Апостольського Благословення для Рима і цілого світу Urbi et Orbi Святішого Отця Франциска.

    За розкладом Літургій та трансляціями можна стежити у Facebook на сторінках римо-католицьких храмів:

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    Теги: церква телебачення Папа Римський свята релігія Великдень 2020
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