Стоп реванш. В Одесі люди мітингують проти встановлення пам'ятної дошки загиблим на Куликовому полі

За підрахунками поліції діалогу участь у мітингу беруть приблизно 50 людей. Натомість самі мітингарі запевняють, що до акції долучилися понад 100 учасників

Ініціював встановлення пам'ятної дошки депутат від політичної сили «Партія Шарія» Олександр Черноіваненко

Мешканці Одеси, серед яких ветерани російсько-української війни та представники громадських організацій, влаштували акцію протесту. Люди мітингували проти ідеї депутатів Одеської райради встановити на Куликовому полі пам'ятну дошку загиблим під час трагедії 2 травня, повідомляє «Суспільне».

Люди вимагають «зупинити реванш» та не дозволити райраді реалізувати ідею щодо встановлення пам'ятної дошки.

«Кому ви, глибоко не шановні депутати райради, хочете встановити табличку? Пособникам окупанта, ось кому, і іншого розуміння цього не має. Вам набрид мир і спокій в Одесі, ви хочете перетворити місто у поле бою, позвати сюди смерть, голод, руїни», – відреагував на пропозицію депутатів ветеран АТО Сергій Гуцалюк.

За підрахунками поліції діалогу участь у мітингу беруть приблизно 50 людей. Натомість самі мітингарі запевняють, що до акції долучилися понад 100 учасників.

Зазначимо, 2 квітня депутати Одеської районної ради підтримали рішення про встановлення пам'ятного знаку загиблим 2 травня 2014 року на Куликовому полі в Одесі.

Ініціював встановлення пам'ятної дошки депутат від політичної сили «Партія Шарія» Олександр Черноіваненко. Він запропонував вказати на дошці прізвища та імена, дати народження та смерті загиблих.

Згодом, 3 квітня, на своїй сторінці у Facebook Віталій Барвіненко заперечив інформацію про те, що депутати проголосували за встановлення пам'ятної дошки. Він пояснив, що депутати підтримали створення робочої групи, яка має розробити пропозиції з увіковічення пам'яті жертв трагедії 2 травня.

2 травня 2014 року на Грецькій площі та Куликовому полі в Одесі відбулися протистояння. Тоді унаслідок зіткнень між прихильниками Євромайдану і учасниками акції «Антимайдан» та пожежі в Будинку профспілок загинули 48 людей. Більше 200 були травмовані.

Тим часом, Одеська мерія планує перепоховання жертв політичних репресій у районі 6-го кілометра Овідіопольської дороги.