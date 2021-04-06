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    Стоп реванш. В Одесі люди мітингують проти встановлення пам'ятної дошки загиблим на Куликовому полі

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    За підрахунками поліції діалогу участь у мітингу беруть приблизно 50 людей. Натомість самі мітингарі запевняють, що до акції долучилися понад 100 учасників - Стоп реванш. В Одесі люди мітингують проти встановлення пам'ятної дошки загиблим на Куликовому полі
    За підрахунками поліції діалогу участь у мітингу беруть приблизно 50 людей. Натомість самі мітингарі запевняють, що до акції долучилися понад 100 учасників
    фото: Суспільне

    Ініціював встановлення пам'ятної дошки депутат від політичної сили «Партія Шарія» Олександр Черноіваненко

    Мешканці Одеси, серед яких ветерани російсько-української війни та представники громадських організацій, влаштували акцію протесту. Люди мітингували проти ідеї депутатів Одеської райради встановити на Куликовому полі пам'ятну дошку загиблим під час трагедії 2 травня, повідомляє «Суспільне».

    Люди вимагають «зупинити реванш» та не дозволити райраді реалізувати ідею щодо встановлення пам'ятної дошки.

    «Кому ви, глибоко не шановні депутати райради, хочете встановити табличку? Пособникам окупанта, ось кому, і іншого розуміння цього не має. Вам набрид мир і спокій в Одесі, ви хочете перетворити місто у поле бою, позвати сюди смерть, голод, руїни», – відреагував на пропозицію депутатів ветеран АТО Сергій Гуцалюк.

    За підрахунками поліції діалогу участь у мітингу беруть приблизно 50 людей. Натомість самі мітингарі запевняють, що до акції долучилися понад 100 учасників.

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    Стоп реванш. В Одесі люди мітингують проти встановлення пам'ятної дошки загиблим на Куликовому полі
    Стоп реванш. В Одесі люди мітингують проти встановлення пам'ятної дошки загиблим на Куликовому полі

    Зазначимо, 2 квітня депутати Одеської районної ради підтримали рішення про встановлення пам'ятного знаку загиблим 2 травня 2014 року на Куликовому полі в Одесі.

    Ініціював встановлення пам'ятної дошки депутат від політичної сили «Партія Шарія» Олександр Черноіваненко. Він запропонував вказати на дошці прізвища та імена, дати народження та смерті загиблих.

    Згодом, 3 квітня, на своїй сторінці у Facebook Віталій Барвіненко заперечив інформацію про те, що депутати проголосували за встановлення пам'ятної дошки. Він пояснив, що депутати підтримали створення робочої групи, яка має розробити пропозиції з увіковічення пам'яті жертв трагедії 2 травня.

    2 травня 2014 року на Грецькій площі та Куликовому полі в Одесі відбулися протистояння. Тоді унаслідок зіткнень між прихильниками Євромайдану і учасниками акції «Антимайдан» та пожежі в Будинку профспілок загинули 48 людей. Більше 200 були травмовані.

    Тим часом, Одеська мерія планує перепоховання жертв політичних репресій у районі 6-го кілометра Овідіопольської дороги.

    Теги: АТО депутат Одеса акція війна ветеран райради смерть Анатолій Шарій
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