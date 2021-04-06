Стоп реванш. В Одесі люди мітингують проти встановлення пам'ятної дошки загиблим на Куликовому полі
Ініціював встановлення пам'ятної дошки депутат від політичної сили «Партія Шарія» Олександр Черноіваненко
Мешканці Одеси, серед яких ветерани російсько-української війни та представники громадських організацій, влаштували акцію протесту. Люди мітингували проти ідеї депутатів Одеської райради встановити на Куликовому полі пам'ятну дошку загиблим під час трагедії 2 травня, повідомляє «Суспільне».
Люди вимагають «зупинити реванш» та не дозволити райраді реалізувати ідею щодо встановлення пам'ятної дошки.
«Кому ви, глибоко не шановні депутати райради, хочете встановити табличку? Пособникам окупанта, ось кому, і іншого розуміння цього не має. Вам набрид мир і спокій в Одесі, ви хочете перетворити місто у поле бою, позвати сюди смерть, голод, руїни», – відреагував на пропозицію депутатів ветеран АТО Сергій Гуцалюк.
За підрахунками поліції діалогу участь у мітингу беруть приблизно 50 людей. Натомість самі мітингарі запевняють, що до акції долучилися понад 100 учасників.
Зазначимо, 2 квітня депутати Одеської районної ради підтримали рішення про встановлення пам'ятного знаку загиблим 2 травня 2014 року на Куликовому полі в Одесі.
Ініціював встановлення пам'ятної дошки депутат від політичної сили «Партія Шарія» Олександр Черноіваненко. Він запропонував вказати на дошці прізвища та імена, дати народження та смерті загиблих.
Згодом, 3 квітня, на своїй сторінці у Facebook Віталій Барвіненко заперечив інформацію про те, що депутати проголосували за встановлення пам'ятної дошки. Він пояснив, що депутати підтримали створення робочої групи, яка має розробити пропозиції з увіковічення пам'яті жертв трагедії 2 травня.
Тим часом, Одеська мерія планує перепоховання жертв політичних репресій у районі 6-го кілометра Овідіопольської дороги.