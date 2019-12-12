МВС: Підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета має «судимість і героїчний досвід в АТО»



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Начальник кримінальної поліції Євгеній Коваль

Грищенко у телефонних розмовах заявляв, що може створити будь-яку вибухівку

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Владислав Грищенко неодноразово заявляв своїм співрозмовникам у місцях позбавлення волі, що за короткий термін може створити будь-яку вибухівку за 15 хвилин.

Про це повідомив начальник кримінальної поліції Євгеній Коваль.

Правоохоронець зазначив, що підозрюваний Грищенко був раніше шість разів судимий за вимагання, шахрайство і грабежі; водночас він «має бойовий героїчний досвід в АТО».

Як повідомлялося, Аваков і Зеленський проводять екстрену пресконференцію.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпочав брифінг з заяви про те, що слідство вивчило тисячі матеріалів, і до вбивства Шеремету причетні «досить публічні» особи.

Аваков зазначив, що називати конкретні прізвища Яни Дугарь, Юлії Кузьменко та подружжя Грищенків дозволило слідство.

До відома, у вбивстві Шеремета поліція підозрює музиканта і волонтерку.

Про затримання повідомив у соцмережах й один із підозрюваних у справі - Андрій Антоненко. Він написав, що в його затримали та оголошують підозру. Також силовики мають намір обшукати помешкання Антоненка.

До відома, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

23 липня 2019 року колишній глава Нацполіції Сергій Князєв представив доповідь щодо розслідування вбивства Павла Шеремета. У ній переважно була вже відома всім інформація. Потім Князєв в окремому приміщенні представив Володимиру Зеленському інформацію з обмеженим доступом.

На початку листопада ЗМІ назвали ймовірних підозрюваних. Повідомлялося, що подружжя колишніх добровольців антитерористичної операції на сході України Владислав та Інна Грищенки можуть фігурувати у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета у 2016 році.