Від кавоварки до пральної машини. Як треба готуватися до чорної п’ятниці

День, після якого дешевше не буде

З року в рік на Чорну п’ятницю чекають з нетерпінням, аби придбати вподобані речі зі знижками. І нехай скептики з року в рік розповідають про те, що розпродажі на Чорну п’ятницю – це суто маркетингових хід, насправді це не так. Люди, які відстежують впродовж пари тижнів ціни на певний товар, можуть переконатися, що знижки на товари у чорну п’ятницю справді є!

Правила Чорної п’ятниці

Продумайте свої потреби. Аби не піддатися «знижковому куражу» та не наробити імпульсивних покупок, слід скласти перелік речей, які вам справді необхідні.

Аби не піддатися «знижковому куражу» та не наробити імпульсивних покупок, слід скласти перелік речей, які вам справді необхідні. Визначтеся з бюджетом. Це потрібно для того, щоб Чорна п’ятниця 2024 у магазинах Foxtrot, яка мала б стати днем економії, не перетворилась на день безконтрольного витрачання грошей. До слова, якщо після купівлі речей з вашого списку гроші з виділеної суми ще й залишаться, моральне задоволення вам гарантовано!

Це потрібно для того, щоб Чорна п’ятниця 2024 у магазинах Foxtrot, яка мала б стати днем економії, не перетворилась на день безконтрольного витрачання грошей. До слова, якщо після купівлі речей з вашого списку гроші з виділеної суми ще й залишаться, моральне задоволення вам гарантовано! Оберіть варіанти. Що б не опинилося у вашому переліку, варто заздалегідь обрати кілька оптимальних варіантів цієї речі. Скажімо, якщо ви запланували оновити свій смартфон, придивіться собі кілька моделей з оптимальними характеристиками. У такому разі ви «вполюєте» модель із найкращою ціною та підходящими характеристиками. Якщо мати лише один варіант, може статися, що або знижка саме на неї буде несуттєва, або ж її не буде у наявності.

Що б не опинилося у вашому переліку, варто заздалегідь обрати кілька оптимальних варіантів цієї речі. Скажімо, якщо ви запланували оновити свій смартфон, придивіться собі кілька моделей з оптимальними характеристиками. У такому разі ви «вполюєте» модель із найкращою ціною та підходящими характеристиками. Якщо мати лише один варіант, може статися, що або знижка саме на неї буде несуттєва, або ж її не буде у наявності. Моніторте. Відслідковуйте зміни цін на сайті, а ще краще – підпишіться на онлайн-розсилку, аби не пропустити момент падіння ціни.

Що краще купувати за знижками

Можна або придбати щось для себе та своєї оселі, або подарунки найріднішим. Адже до Нового року залишилося менше двох місяців!

Одне із найбільш оптимальних рішень на Чорну п’ятницю – це купівля побутової техніки. Скажімо, якщо ваша пральна машина вже кілька разів була у ремонті, її варто замінити.

На знижках можна придбати і побутову техніку на подарунки близьким на Новий рік, який настане менш ніж за два місяці. Зверніть увагу, скажімо, на кавоварки – чудовий подарунок кавоманам! Це одна з тих речей, які самому собі купують рідко, зате щиро радіють, коли отримують у подарунок. Під час знижок придбати кавоварку можна за приємною ціною.

Чорна п’ятниця – вдалий час для придбання ноутбуку. Якщо ваш інструмент роботи починає підводити, чи просто дуже давно вам служить, і ви хочете його оновити, розумно зробити це саме під час знижок. Уважно перегляньте, на які моделі діє знижка і наскільки вона суттєва. Ви приємно здивуєтеся, адже на ноутбуках з оптимальними характеристиками можна зекономити аж до 2,5 тис. грн.

Карусель брендів

Не слід вважати, що продавці роблять великі знижки лише на товари маловідомих виробників, які купують неохоче. Навпаки! Можна зекономити тисячі. Купуючи товари таких виробників-гігантів, як Samsung, Sony або LG.

Знижки є також на товари Apple. Якщо ви давно мріяли про Iphone, але вас непокоїла «кусюча» ціна, Чорна п’ятниця – той час, коли можна зважитися на таку покупку. Вже маєте Iphone? Придивіться до іншої преміальної електроніки Apple: смартфонів, навушників, ноутбуків чи планшетів.