Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки

Для побутових споживачів 23 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень

Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Для побутових споживачів – графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно. Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.

«У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тлі ліквідації наслідків комбінованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру, НЕК «Укренерго» повідомила про оновлення ситуації в енергосистемі та зміну режиму обмежень у частині регіонів.

Раніше «Главком» повідомляв, що російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.