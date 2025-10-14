У деяких районах Києва зникло світло: названо причину

Світло частково відсутнє у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах

У звʼязку з перенавантаженням мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів Києва. Через це сталося часткове відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Зазначається, що частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах. Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання.

Крім того, через перебої з електропостачанням на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга, і система перейшла на резервне живлення. Перерва тривала до хвилини. Наразі усі станції працюють у звичайному режимі, метро функціонує без перебоїв.

Раніше у мережі зʼявилася інформація, що на станції метро «Хрещатик» та «Арсенальна» зникло світло. За словами пресслужби КМДА, інформація не відповідає дійсності.

Користувачі стверджували, що через відключення нібито утворилися величезні черги. «На всіх станціях київського метро, зокрема «Арсенальній» і «Хрещатик», не було жодних перебоїв з освітленням. Метрополітен працює у звичайному режимі. Інформація, що шириться Telegram-каналами, є недостовірною», – йдеться в повідомленні КМДА.

До слова, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.