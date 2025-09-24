Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Судові позови стали «лазівкою» для боржників на ринку електроенергії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Судові позови стали «лазівкою» для боржників на ринку електроенергії

Боржники користуються електроенергією безкоштовно через прогалини в правилах – Центр Разумкова

Електроенергія, як і будь-який інший товар чи послуга, має оплачуватися вчасно та в повному обсязі. Накопичення боргів загрожує стабільності енергетичної системи, роботі водоканалів, ремонтам мереж і генерації. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, сьогодні в Правилах роздрібного ринку електроенергії існує норма, яка дозволяє відновити електропостачання непобутовому споживачу (бізнесу чи комунальному підприємству) лише через те, що справа щодо відключення розглядається в суді.

«Фактично це створює «лазівку» для боржників – під виглядом судового спору можна затягувати процес і безоплатно користуватися електроенергією», – пояснив Омельченко.

Він зазначив, що НКРЕКП пропонує уточнити правило: для непобутових споживачів такий «захист» не діятиме у випадку боргів.

«Якщо відключення відбулося через несплату – сам факт звернення до суду не стане підставою для відновлення електропостачання», – сказав експерт.

Водночас, за словами Омельченка, механізми захисту для сумлінних споживачів зберігаються. Зокрема, можна оскаржити рахунок або акт у порядку, визначеному договором; звернутися до суду і добитися забезпечення позову (заборони на відключення до вирішення спору); вимагати відшкодування збитків, якщо відключення було неправомірним.

Наразі боржники нерідко використовують суди як інструмент для уникнення відключення від електропостачання. Достатньо подати позов і відкрити провадження, аби постачальник не мав права вимикати світло, поки триває розгляд справи. Це дозволяло фактично затягувати процес і продовжувати користуватися електроенергією без оплати.

Теги: НКРЕКП боржники електроенергія відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи
Планові відключення світла на Київщині: графік та адреси
22 вересня, 10:41
Трохимець підкреслив, що прайс-кепи більше не виконують функцію тимчасового заходу, а стали інструментом політичних ігор на ринку
Ринку нема, поки є прайс-кепи: ціни тримає держава, а не попит і пропозиція – експерт
7 вересня, 16:03
Наразі заборгованість НЕК «Укренерго» перед підприємством «Гарантований покупець» становить 16,3 млрд грн
Виплата боргів зеленим інвесторам буде стимулювати відновлення енергетики – учасник ринку
7 вересня, 15:55
Центр Разумкова назвав рішення, яке допомогло Україні пройти серпень без відключень
Центр Разумкова назвав рішення, яке допомогло Україні пройти серпень без відключень
4 вересня, 14:39
В Україні ціноутворення значною мірою базується на спотових ринках
Кінцева ціна для українського бізнесу у серпні була на рівні ЄС
2 вересня, 18:13
Українців чекають деякі зміни з 1 вересня
Виплати вчителям, бодікамери для працівників ТЦК: що зміниться з 1 вересня
1 вересня, 06:55
Україна на 16 місці за цінами на електроенергію в Європі – дані ENTSOE
Україна на 16 місці за цінами на електроенергію в Європі – дані ENTSOE
27 серпня, 13:24
Наразі вартість електроенергії для бізнесу в Україні є однією з найвищих серед країн Європи, зазначив Каленков
Підвищення тарифів на електроенергію для промисловості. Голова «Укрметалургпрому» зробив заяву
26 серпня, 14:45
Плитка Pavegen на вулиці
Британська компанія представила плитки, що виробляють енергію під час руху (відео)
25 серпня, 16:45

Бізнес

Які столичні торгові центри понесли найбільші збитки: дослідження
Які столичні торгові центри понесли найбільші збитки: дослідження
Судові позови стали «лазівкою» для боржників на ринку електроенергії
Судові позови стали «лазівкою» для боржників на ринку електроенергії
Існує ризик лишитися без залізниці: Асоціація громад звернулася до депутатів
Існує ризик лишитися без залізниці: Асоціація громад звернулася до депутатів
Аргентина скасувала мита на експорт сої: українські аграрії втрачають конкурентоспроможність
Аргентина скасувала мита на експорт сої: українські аграрії втрачають конкурентоспроможність
ЄС скаржиться, що втрачає прибутки через український експорт цукру
ЄС скаржиться, що втрачає прибутки через український експорт цукру
Київська кондитерська фабрика «Рошен» отримала нового гендиректора
Київська кондитерська фабрика «Рошен» отримала нового гендиректора

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua