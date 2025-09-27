Головна Країна Події в Україні
Росія атакувала Запоріжжя: є руйнування, постраждалі, відключення світла

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Наслідки удару по Запоріжжю
фото: Іван Федоров/Telegram

Внаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тис. абонентів Запоріжжя

У ніч на 27 вересня російська терористична армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Попередньо, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Федоров повідомив, що окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Частково зруйнована будівля магазину. У мережі пишуть, що мова йде про супермаркет АТБ.

Як відомо, через атаку у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тис. абонентів. Також, за попередньою, інформацією, у місті є постраждалі.

Росія атакувала Запоріжжя: є руйнування, постраждалі, відключення світла фото 1
фото: Іван Федоров/Telegram

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, КАБами та ФАБами. Є пошкодження та виникли пожежі. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 22:00 окупанти запустили у сторону Запоріжжя та області безпілотники. Вони тримали курс на Заводський та Дніпровський райони міста.

На цьому росіяни не зупинилися та запустили керовані авіаційні бомби (КАБи) по Запорізькій області та Запоріжжю. Удари різними видами озброєння не припинялися до 01:00 ночі.

Як відомо, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста. Також пошкоджено приватні оселі.

Також у ніч на 24 вересня російська терористична армія масовано атакувала Харків безпілотниками. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, пролунало більше десяти вибухів.

За словами Терехова, через російську атаку у деяких районах Харкова є проблеми з постачанням електроенергії.

Ймовірно, приліт стався у Холодногірському районі. Деталі уточнюються. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок ворожого обстрілу БпЛА в Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа. На місце удару прямують підрозділи ДСНС.

За уточненою інформацією, вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. 

