Планові відключення світла у Бучі та Ворзелі: графік та адреси

Фахівці ДТЕК виконуватимуть планові роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання

У Бучанській громаді на Київщині відбудуться планові відключення електроенергії. Про це інформує «Главком» із посиланням на Бучанську міську раду.

Повідомляється, що ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи.

24-25 вересня, з 6:00 по 20:00, світло вимикатимуть в Бучі:

бульв. Богдана Хмельницького, 6;

вул. Захисників України, 115;

вул. Шевченка;

вул. Чорних Запорожців, 1;

вул. Яснополянська;

вул. Нове Шосе;

вул. Енергетиків, 12.

25-26 вересня, з 9:00 по 18:00, відключення відбудуться у Ворзелі:

вул. Городецького Михайла;

вул. Курортна, 64;

вул. Курортна, 72;

вул. Ворзельська;

вул. Стражеска, 1;

вул. Лісова, 1;

вул. Яблунська, 1;

вул. Березова.

Зазначається, що заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах.

Нагадаємо, у застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.