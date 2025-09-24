Головна Київ Новини
search button user button menu button

Планові відключення світла у Бучі та Ворзелі: графік та адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Планові відключення світла у Бучі та Ворзелі: графік та адреси
ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи
фото з відкритих джерел

Фахівці ДТЕК виконуватимуть планові роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання 

У Бучанській громаді на Київщині відбудуться планові відключення електроенергії. Про це інформує «Главком» із посиланням на Бучанську міську раду.

Повідомляється, що ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи.

24-25 вересня, з 6:00 по 20:00, світло вимикатимуть в Бучі:

  • бульв. Богдана Хмельницького, 6;
  • вул. Захисників України, 115;
  • вул. Шевченка;
  • вул. Чорних Запорожців, 1;
  • вул. Яснополянська;
  • вул. Нове Шосе;
  • вул. Енергетиків, 12.

25-26 вересня, з 9:00 по 18:00, відключення відбудуться у Ворзелі:

  • вул. Городецького Михайла;
  • вул. Курортна, 64;
  • вул. Курортна, 72;
  • вул. Ворзельська;
  • вул. Стражеска, 1;
  • вул. Лісова, 1;
  • вул. Яблунська, 1;
  • вул. Березова.

Зазначається, що заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах. 

Нагадаємо, у застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.

Теги: Київщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

53-річному чоловіку, який відкрив вогонь по батькові та сину, загрожує довічне увʼязнення
Смертельна стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід
2 вересня, 23:07
Пожежа на російському НПЗ
Вибухи на Київщині, атака на НПЗ у Росії: головне за ніч
14 вересня, 06:12
«Укрзалізниця» вже повідомляла про зміни в русі
Нічний вибух на Київщині: з’явилися перші кадри з місця події (відео)
14 вересня, 12:06
Автобуси відправляються кожні 10 хвилин
Нічний вибух на Київщині: посилено автобусне сполучення
14 вересня, 14:36
Причини виникнення загоряння встановлять правоохоронці
Під Києвом горять торф’яники. Вогонь гасять майже добу
10 вересня, 20:28
На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції Київщини, рятувальники та медики
Вибух невідомого предмета на Київщині: загинула жінка, чоловік у лікарні
15 вересня, 13:19
На Київщині після вибухів виникли пожежі
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Олександр Паламарчук і Ека Мелюкова святкують восьму річницю шлюбу
«Не уявляю життя без моєї Екульки!» Сільський голова Гатного привітав ефектну дружину-громадянку РФ
Вчора, 19:48
Cапери знешкодили бойову гранату РГД-5
На Київщині знайдено бойову гранату, яка була встановлена на розтяжці на дереві
Сьогодні, 08:24

Новини

«Осередок пияцтва»: мешканці Оболоні вимагають закрити «наливайку» біля метро
«Осередок пияцтва»: мешканці Оболоні вимагають закрити «наливайку» біля метро
Планові відключення світла у Бучі та Ворзелі: графік та адреси
Планові відключення світла у Бучі та Ворзелі: графік та адреси
«Бронювання» за $15 тис. Поліція повідомила про затримання організатора схеми
«Бронювання» за $15 тис. Поліція повідомила про затримання організатора схеми
У Подільському районі поліція затримала торговця амфетаміном
У Подільському районі поліція затримала торговця амфетаміном
У Києві на території лікарні з’явиться гольф-майданчик: деталі
У Києві на території лікарні з’явиться гольф-майданчик: деталі
На Оболоні невідомі порізали замки на підсобних приміщеннях будинків: мешканці стривожені
На Оболоні невідомі порізали замки на підсобних приміщеннях будинків: мешканці стривожені

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua