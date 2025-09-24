Планові відключення світла у Бучі та Ворзелі: графік та адреси
Фахівці ДТЕК виконуватимуть планові роботи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання
У Бучанській громаді на Київщині відбудуться планові відключення електроенергії. Про це інформує «Главком» із посиланням на Бучанську міську раду.
Повідомляється, що ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитиме профілактичні роботи.
24-25 вересня, з 6:00 по 20:00, світло вимикатимуть в Бучі:
- бульв. Богдана Хмельницького, 6;
- вул. Захисників України, 115;
- вул. Шевченка;
- вул. Чорних Запорожців, 1;
- вул. Яснополянська;
- вул. Нове Шосе;
- вул. Енергетиків, 12.
25-26 вересня, з 9:00 по 18:00, відключення відбудуться у Ворзелі:
- вул. Городецького Михайла;
- вул. Курортна, 64;
- вул. Курортна, 72;
- вул. Ворзельська;
- вул. Стражеска, 1;
- вул. Лісова, 1;
- вул. Яблунська, 1;
- вул. Березова.
Зазначається, що заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах.
Нагадаємо, у застосунку «Київ Цифровий» з'явилася нова зручна функція: тепер користувачі можуть додати на головний екран свого смартфона віджет із графіком відключень світла. Це дозволить мешканцям столиці оперативно перевіряти наявність електроенергії за своєю адресою без потреби відкривати сам застосунок.
