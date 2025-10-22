Головна Країна Події в Україні
У частині областей запроваджено аварійні відключення – «Укренерго»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Укренерго» закликало громадян стежити за змінами
фото з відкритих джерел

Частина регіонів переходить від аварійних до графіків погодинних відключень світла

На тлі ліквідації наслідків комбінованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру, НЕК «Укренерго» повідомила про оновлення ситуації в енергосистемі та зміну режиму обмежень у частині регіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

З метою заживлення споживачів, які були довготривало знеструмлені, у частині областей замість застосованих раніше аварійних відключень запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ).

Водночас, в інших областях продовжують діяти аварійні відключення, зумовлені наслідками ворожої атаки.

«Укренерго» закликало громадян стежити за змінами, оскільки ситуація в енергосистемі залишається нестабільною.

«Дізнатись час і тривалість знеструмлень за вашою адресою – можете на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні», – зазначили в «Укренерго».

У компанії попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, і закликали громадян стежити за повідомленнями обленерго.

Раніше «Главком» повідомляв, що російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури енашої країни. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.

До слова, через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру у більшості областей запроваджено аварійні відключення. Найскладніша ситуація зі світлом на Сумщині та Чернігівщині. 

