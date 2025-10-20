Головна Гроші Економіка
Загрози енергетиці. Зеленський розказав, як уряд рятує ситуацію

glavcom.ua
Загрози енергетиці. Зеленський розказав, як уряд рятує ситуацію
Україна має домовленості зі Словаччиною щодо зниження тарифу на транзит газу
фото: Associated Press

Президент України: «Розуміємо, де брати газ на суму близько $2 млрд, якщо нам знадобиться»

Україна має домовленості зі Словаччиною щодо зниження тарифу на транзит газу. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Також Зеленський підкреслив, що прем’єр-міністерці Юлії Свириденко та міністерці енергетики Світлані Гринчук вдалося досягти попередньої згоди з деякими американськими енергетичними компаніями. «Розуміємо, де брати газ на суму близько $2 млрд. Якщо нам знадобиться. Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на $2 млрд. Частину траншів ми знайшли. Норвегія грантом по $100 млн, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти. Є домовленість із нашими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ», – повідомив президент. 

Володимир Зеленський пояснив, що отримання газу можливе також через польський термінал. Крім цього, до України газ може надходити з Греції, оскільки є домовленості з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Також президент повідомив, що існують домовленості з іншими країнами також, зокрема й з Азербайджаном. 

Наразі «Нафтогаз» проводить переговори з низкою американських виробників щодо прямих контрактів на постачання скрапленого природного газу. Близько 10% імпорту газу до України надходить зі США у вигляді скрапленого природного газу, який купується через польську Pkn Orlen. Прямі угоди з виробниками мають допомогти диверсифікувати постачання та знизити залежність від посередників.

Раніше «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році. Газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свіноуйсьце (Польща) або в Клайпеді (Литва) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.

Нагадаємо, що глава «Нафтогазу» повідомляв, з якими якими запасами газу Україна входить в опалювальний сезон. 

Зазначимо, українська сторона зробила пропозиції США щодо газової інфраструктури. За словами президента, Україна має спільне бачення з партнерами у сфері енергетики. Зеленський наголосив, що в Європі має бути «нуль російських енергоресурсів», а США готові поставити до Європи «стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання».

