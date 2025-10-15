Аварійні відключення світла запроваджено майже в усіх областях

Відключення повʼязані з наслідками попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру

Відключення діють в усіх областях, окрім Донеччини й частини Чернігівщини

Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

За словами пресслужби відомства, причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Раніше стало відомо, що у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській області застосовані екстрені відключення світла.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

До слова, Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.