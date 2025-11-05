Головна Країна Суспільство
Відключення світла 6 листопада 2025 року: графіки від «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Відключення світла 6 листопада 2025 року: графіки від «Укренерго»
колаж: glavcom.ua

«Укренерго»: Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!

Завтра, 6 листопада, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Графіки погодинних відключень:

  • з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності:

  • з 08:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що попри постійну роботу «Укренерго» над стабільністю енергосистеми, прогнозування відключення світла в Україні строком на тиждень наразі неможливе. Таку заяву зробив виконуючий обов’язки голови «Держенергонагляду» Анатолій Замулко.

До слова, у вівторок, 4 листопада, Рада прийняла за основу законопроєкт про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес.

Теги: енергетика Укренерго відключення світла

