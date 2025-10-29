Нові подробиці у справі Кудрицького. Екскерівика «Укренерго» слідство схопило у прикордонній області

Правоохоронці переконані, що Володимир Кудрицький планував виїзд з країни

Підозрюваний у шахрайстві колишній керівник Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький був затриманий у Трускавці Львівської області під час відпочинку із сім’єю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію з судової зали, де обирається міра запобіжного заходу.

За словами захисника Кудрицького, затримання клієнта відбулося 28 жовтня о 9 год. 57 хв. Підставою став рапорт оперуповноваженого ДБР, який датований тим самим днем – 28 жовтням. У документі зазначено, що екскерівник «Укренерго» начебто переховується від органів досудового розслідування і має намір виїхати за межі країни.

Цю версію слідства у суді заперечив адвокат підозрюваного. Він наголосив: ще у вересні Володимир Кудрицький забронював готельний номер у Трускавці для сімейного відпочинку протягом 27 жовтня-1 листопада. На вказаний період припадають шкільні канікули, уточнила сторона захисту.

Також адвокат Кудрицького парирував закиди щодо ймовірного виїзду підозрюваного за кордон. Адже під час обшуку у готелі Трускавці правоохоронці не знайшли жодного закордонного паспорту сім’ї Кудрицьких.

У суді підозрюваний Володимир Кудрицький назвав абсурдними звинуваченнями у шахрайстві.

«Немає не те, що умислу чи шахрайства. Я не мав жодного контакту з компанією-переможцем («Візин Річ» – «Главком»), окрім рутинної процедури підписів аналогічних договорів», – зазначив експосадовець.

Кудрицький зауважив: кримінальне провадження триває сім років. І додав: що він, як ніхто, зацікавлений, щоб довести свою невинуватість.

На звинувачення слідства про переховування, колишній очільник «Укренерго» відреагував: «Ми з родиною поїхали у Трускавці відпочити. Отака конспірація».

Крім того, на запитання судді Крістіни Константінової повідомити про місце роботи, Володимир Кудрицький відповів, що нині не працює. При цьому заявив, що є співзасновником компанії «Неджен». За даними аналітичної системи YouControl, це підприємство створено 25 листопада 2024 року зі статутним капіталом 500 тис. грн. Його основний профіль – консультування з питань комерційної діяльності й керування. Окрім Кудрицького, співзасновником і співласником є мешканець Київщини Андрій Немировський. Цей же чоловік протягом 2020-2024 років був директором ТОВ "Укренерго Цифрові рішення", засновником якого є державне «Укренерго»

Наразі прокурори заявили клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту Кудрицького. Як альтернативу, слідство пропонує призначити заставу у розмірі 13,7 млн грн.

Крім того, у суді двоє нардепів від фракції «Голос» Максим Хлапук та Інна Совсун висловили бажання взяти на поруки підозрюваного.

Як повідомляв «Главком», 28 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання Володимира Кудрицького з підозрою у шахрайстві (ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу). За версією ДБР, у 2018 році нині скандально відомий львівський бізнесмен Ігор Гринкевич організував схему із заволодіння коштами державного підприємства «Укренерго». Це прізвище українцям стало добре відомим рік тому: нині Гринкевич є обвинуваченим у заподіянні збитків державі на 1,2 млрд грн через невиконання оборонних контрактів. Разом із Гриневичем-старшим у СІЗО майже два роки сидить і його син Роман, також за аналогічними звинуваченнями.

Безпосередньо Володимиру Кудрицькому закидається те, що, обіймаючи посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго», він вступив у змову з Ігорем Гринкевичем. А саме – підписав із фірмою львівського бізнесмена договори загальною вартістю 68 млн грн на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які, як стверджують правоохоронці, були привласнені.

Окремо слідство зафіксувало факти підробки документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних.

За цим епізодом Ігор Гринкевич отримав підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (організація шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Як дізнався «Главком» з власних джерел у правоохоронних органах, тендери, які згадуються у підозрах Кудрицькому та Гринкевичу, у 2018 році виграла житомирська фірма «Візин Річ». Її пропозиції були на пару мільйонів гривень вищими від інших учасників, яких замовник «відсіяв». Наприклад, реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Західної енергосистеми ТОВ «Візин Річ» оцінило у 36,95 млн грн. Водночас дешевші пропозиції від ТОВ «Компанія Рос» і ТОВ «Тендертрейдбуд» (обидві пропонували по 33,9 млн грн) «Укренерго» забракувало.

Станом на 2018 рік засновником та директором ТОВ «Візин Річ» було записано львів’янина Євгена Михайлюка. Саме його підпис разом із розчерком Кудрицького стоїть у згаданих договорах. Як з’ясували львівські ЗМІ, Михайлюк – це «фунт» Ігоря Гринкевича. Він покірно виконував вказівки бізнесмена. «Нормальний мужик. Він мені казав – не хвилюйся, Євгене, все буде добре. Все владнається. Ми працюємо!» – так охарактеризував Ігоря Гринкевича ексдиректор ТОВ «Візин Річ» Михайлюк.

Інший кричущий факт: уже більше восьми років Євген Михайлюк вважається обмежено дієздатним – страждає на розлади психіки. У 2023 році суд визначив піклувальницею його дружину.