Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Нові подробиці у справі Кудрицького. Екскерівика «Укренерго» слідство схопило у прикордонній області

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Нові подробиці у справі Кудрицького. Екскерівика «Укренерго» слідство схопило у прикордонній області
Екскерівник «Укренерго» Володимир Кудрицький підозрюється у шахрайстві
скріншот із відеотрансляції

Правоохоронці переконані, що Володимир Кудрицький планував виїзд з країни

Підозрюваний у шахрайстві колишній керівник Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький був затриманий у Трускавці Львівської області під час відпочинку із сім’єю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію з судової зали, де обирається міра запобіжного заходу.

За словами захисника Кудрицького, затримання клієнта відбулося 28 жовтня о 9 год. 57 хв. Підставою став рапорт оперуповноваженого ДБР, який датований тим самим днем – 28 жовтням. У документі зазначено, що екскерівник «Укренерго» начебто переховується від органів досудового розслідування і має намір виїхати за межі країни.

Цю версію слідства у суді заперечив адвокат підозрюваного. Він наголосив: ще у вересні Володимир Кудрицький забронював готельний номер у Трускавці для сімейного відпочинку протягом 27 жовтня-1 листопада. На вказаний період припадають шкільні канікули, уточнила сторона захисту.

Також адвокат Кудрицького парирував закиди щодо ймовірного виїзду підозрюваного за кордон. Адже під час обшуку у готелі Трускавці правоохоронці не знайшли жодного закордонного паспорту сім’ї Кудрицьких.

У суді підозрюваний Володимир Кудрицький назвав абсурдними звинуваченнями у шахрайстві.

«Немає не те, що умислу чи шахрайства. Я не мав жодного контакту з компанією-переможцем («Візин Річ» – «Главком»), окрім рутинної процедури підписів аналогічних договорів», – зазначив експосадовець.

Кудрицький зауважив: кримінальне провадження триває сім років. І додав: що він, як ніхто, зацікавлений, щоб довести свою невинуватість.

На звинувачення слідства про переховування, колишній очільник «Укренерго» відреагував: «Ми з родиною поїхали у Трускавці відпочити. Отака конспірація».

Крім того, на запитання судді Крістіни Константінової повідомити про місце роботи, Володимир Кудрицький відповів, що нині не працює. При цьому заявив, що є співзасновником компанії «Неджен». За даними аналітичної системи YouControl, це підприємство створено 25 листопада 2024 року зі статутним капіталом 500 тис. грн. Його основний профіль – консультування з питань комерційної діяльності й керування. Окрім Кудрицького, співзасновником і співласником є мешканець Київщини Андрій Немировський. Цей же чоловік протягом 2020-2024 років був директором ТОВ "Укренерго Цифрові рішення", засновником якого є державне «Укренерго»

Наразі прокурори заявили клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту Кудрицького. Як альтернативу, слідство пропонує призначити заставу у розмірі 13,7 млн грн. 

Крім того, у суді двоє нардепів від фракції «Голос» Максим Хлапук та Інна Совсун висловили бажання взяти на поруки підозрюваного.

Як повідомляв «Главком», 28 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання Володимира Кудрицького з підозрою у шахрайстві (ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу). За версією ДБР, у 2018 році нині скандально відомий львівський бізнесмен Ігор Гринкевич організував схему із заволодіння коштами державного підприємства «Укренерго». Це прізвище українцям стало добре відомим рік тому: нині Гринкевич є обвинуваченим у заподіянні збитків державі на 1,2 млрд грн через невиконання оборонних контрактів. Разом із Гриневичем-старшим у СІЗО майже два роки сидить і його син Роман, також за аналогічними звинуваченнями.

Безпосередньо Володимиру Кудрицькому закидається те, що, обіймаючи посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго», він вступив у змову з Ігорем Гринкевичем. А саме – підписав із фірмою львівського бізнесмена договори загальною вартістю 68 млн грн на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем. Після цього державне підприємство перерахувало  підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які, як стверджують правоохоронці, були привласнені.

Окремо слідство зафіксувало факти підробки документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних.

За цим епізодом Ігор Гринкевич отримав підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (організація  шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Як дізнався «Главком» з власних джерел у правоохоронних органах, тендери, які згадуються у підозрах Кудрицькому та Гринкевичу, у 2018 році виграла житомирська фірма «Візин Річ». Її пропозиції були на пару мільйонів гривень вищими від інших учасників, яких замовник «відсіяв». Наприклад, реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Західної енергосистеми ТОВ «Візин Річ» оцінило у 36,95 млн грн. Водночас дешевші пропозиції від ТОВ «Компанія Рос» і ТОВ «Тендертрейдбуд» (обидві пропонували по 33,9 млн грн) «Укренерго» забракувало.

Станом на 2018 рік засновником та директором ТОВ «Візин Річ» було записано львів’янина Євгена Михайлюка. Саме його підпис разом із розчерком Кудрицького стоїть у згаданих договорах. Як з’ясували львівські ЗМІ, Михайлюк – це «фунт» Ігоря Гринкевича. Він покірно виконував вказівки бізнесмена. «Нормальний мужик. Він мені казав – не хвилюйся, Євгене, все буде добре. Все владнається. Ми працюємо!» –  так охарактеризував Ігоря Гринкевича ексдиректор ТОВ «Візин Річ» Михайлюк.

Інший кричущий факт: уже більше восьми років Євген Михайлюк вважається обмежено дієздатним – страждає на розлади психіки. У 2023 році суд визначив піклувальницею його дружину.

Читайте також:

Теги: шахрайство війна Укренерго Володимир Кудрицький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін заявив, що всі країни НАТО вже воюють з Росією
«НАТО розв'язало війну з РФ» – нова порція шизофренії від Путіна
3 жовтня, 11:17
Вибори у США лише стартували
Україна стає частиною американських виборів-2026
25 жовтня, 20:30
Свириденко: Життя на прифронтових територіях триває
Уряд взявся за прифронтові території: Свириденко назвала відповідальних
4 жовтня, 10:27
Кім розповів, як українці звикли до війни
«Живемо кайфуючи». Кім розповів, як в українців змінилося сприйняття війни
6 жовтня, 16:36
Обладнання після удару в непридатному стані
Росіяни вдруге за добу атакували збагачувальну фабрику ДТЕК
8 жовтня, 17:51
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11266 танків
Втрати ворога станом на 17 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
17 жовтня, 07:50
На записі чути, як російський військовий віддає наказ розстріляти беззбройного цивільного
Військові перехопили наказ окупанта стратити жителя Купʼянська
19 жовтня, 19:57
Пошкоджено пожежний автомобіль
РФ атакувала рятувальників в Оріхові: є поранений (фото)
23 жовтня, 20:35
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року
25 жовтня, 08:26

Кримінал

Суд обрав запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому
Суд обрав запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому
Суд дозволив Крупі мандрувати двома областями
Суд дозволив Крупі мандрувати двома областями
Нові подробиці у справі Кудрицького. Екскерівика «Укренерго» слідство схопило у прикордонній області
Нові подробиці у справі Кудрицького. Екскерівика «Укренерго» слідство схопило у прикордонній області
За екссуддю Львова внесено 20 млн грн застави
За екссуддю Львова внесено 20 млн грн застави
СБУ оголосила підозру Кіркорову через концерти в окупованому Криму
СБУ оголосила підозру Кіркорову через концерти в окупованому Криму
Посадовці Держспецзв’язку отримали підозри у розкраданні 90 млн грн на дронах
Посадовці Держспецзв’язку отримали підозри у розкраданні 90 млн грн на дронах

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua