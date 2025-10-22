У Києві та області спостерігаються перебої зі світлом через російську атаку

У Києві спостерігаються перебої зі світлом

Загроза ударних безпілотників зберігається, лунають вибухи, працюють сили ППО

На світанку, 22 жовтня, мешканці столиці та області почали обговорювати у мережі перебої з електропостачанням, що виникли через російську атаку на регіон протягом усієї ночі, пише «Главком».

Столичні пабліки наповнились повідомленнямии від громадян, що поскаржились на перепади напруги та перебої зі світлом. Цієї ночі окупанти вдарили по Києву балістичними ракетами та дронами, тривогу оголошували чотири рази.

Станом на 05:24 у Києві та області загроза ударних безпілотників зберігається, лунають вибухи, працюють сили ППО.

За повідомленням моніторингових каналів, окупанти б'ють по критичній інфраструктурі міста.

Як відомо, внаслідок атаки на Київ у місті розгорілися пожежі, зафіксовано влучання. У Печерському районі уламки впали в дворі житлового будинку.

Виникла пожежа після вибуху в Голосіївському районі. Всі служби попрямували на місце. Також внаслідок ворожої атаки у Броварах сталося загоряння приватного житлового будинку, постраждала жінка.