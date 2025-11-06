Відключення світла 7 листопада 2025 року: графіки

«Укренерго» закликає використовувати електроенергію ощадливо

Завтра, 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Графіки погодинних відключень:

з 08:00 до 21:00 – обсягом від 0.5 до 1.5 черги.

Графіки обмеження потужності:

з 08:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

«Укренерго» наголошує, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись та закликає використовувати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, що попри постійну роботу «Укренерго» над стабільністю енергосистеми, прогнозування відключення світла в Україні строком на тиждень наразі неможливе. Таку заяву зробив виконуючий обов’язки голови «Держенергонагляду» Анатолій Замулко.

До слова, у вівторок, 4 листопада, Рада прийняла за основу законопроєкт про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес.