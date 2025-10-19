Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та АЕС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та АЕС
США готові поставити до Європи стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання
фото з відкритих джерел

Україна має спільне бачення з партнерами у сфері енергетики

Українська сторона зробила пропозиції США щодо газової інфраструктури та атомної генерації. Про це у неділю, 19 жовтня, повідомив президент України Володимир Зеленський, пише «Главком».

За словами президента, Україна має спільне бачення з партнерами у сфері енергетики. Він наголосив, що в Європі має бути «нуль російських енергоресурсів», а США готові поставити до Європи «стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання».

«У нашому регіоні є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше. Ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів», – повідомив Зеленський.

Президент додав, що Україна наразі працює над деталями із партнерами, але не уточнив, про які саме домовленості йдеться. Зеленський також подякував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко та всій команді, яка працює з партнерами щодо енергетичної підтримки, зокрема щодо газу для України.

Раніше президент України Володимир Зеленський поділився в інтерв'ю для Sky News, чому європейські країни продовжують купувати російські нафту та газ, продовжуючи підтримку російської економіки.

Нагадаємо, Сполучені Штати отримали від європейських країн запевнення, що до кінця 2026 року вони повністю припинять закупівлю газу, нафти та нафтопродуктів із Росії.

До слова, німецьке видання Bild повідомляло, що розмова між президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами на засіданні «коаліції охочих» в Парижі була відзначена напруженістю.

За інформацією джерел, Трамп звинуватив європейців у закупівлі російської нафти, що, за його словами, сприяє підтримці російської військової машини.

Також сенатор-республіканець США Ліндсі Грем підтримав позицію Дональда Трампа щодо необхідності для Європи повністю відмовитися від російської нафти. Грем наголосив, що більшість європейських країн уже значно скоротили закупівлі, і тепер відповідальність за це лежить переважно на Угорщині та Словаччині.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Україна президент інфраструктура енергетика США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави наголосив, що «всі ефективні рішення» щодо безпеки Одеси будуть ухвалені
«Одеса заслуговує на більший захист». Зеленський розказав, ким замінить Труханова
14 жовтня, 19:36
Резолюція ПАРЄ підтверджує, що «жодні мирні переговори неможливі без України та без поваги до її права на майбутнє»
ПАРЄ ухвалила резолюцію, що засуджує агресію РФ та її загрози міжнародній безпеці
2 жовтня, 13:56
Депутат від «Слуги народу» вважає, що дозвіл виїзду молоді за кордон не впливає на мобілізаційні процеси
Виїзд молоді за кордон. Веніславський повідомив про перші проблеми
1 жовтня, 14:31
Глава держави доручив готувати продовження санкцій та прискорити їх синхронізацію з партнерами
Зеленський провів нараду щодо санкційної політики
30 вересня, 19:05
Навіть припускати можливість гіпотетичного проведення виборів без скасування правового режиму воєнного стану не варто
Нардеп пояснив, за яких умов можливо провести вибори в Україні
28 вересня, 16:34
Орбан продовжує блокувати вступ України до ЄС
Вступні переговори України з ЄС відкладаються через вето Орбана: коли ситуація може змінитися
27 вересня, 03:46
У Харкові зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів
Зеленський провів військову нараду, РФ вдарила по Харкову. Головне за 26 вересня
26 вересня, 21:07
Гелікоптер із Трампом потрапив у інцидент
Вертоліт із Трампом на борту було атаковано у Вашингтоні
23 вересня, 08:49
Президент висловив співчуття рідним і близьким жертв
Зеленський назвав кількість жертв від нічної атаки окупантів
20 вересня, 09:46

Події в Україні

Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та АЕС
Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та АЕС
Зеленський відповів на нові забаганки Путіна: Ми нічого не будемо дарувати агресору
Зеленський відповів на нові забаганки Путіна: Ми нічого не будемо дарувати агресору
Померла 98-річна жінка, яка торік пішки вийшла з окупованого Очеретиного на Донеччині
Померла 98-річна жінка, яка торік пішки вийшла з окупованого Очеретиного на Донеччині
Ексміністр охорони здоров'я Литви рятував поранених у зоні бойових дій в Україні
Ексміністр охорони здоров'я Литви рятував поранених у зоні бойових дій в Україні
Нардеп-військовий розповів, яку тактику НАТО застосовують на полі бою росіяни
Нардеп-військовий розповів, яку тактику НАТО застосовують на полі бою росіяни
Готуємо нові кроки на фронті, – Зеленський розповів про удари по Росії
Готуємо нові кроки на фронті, – Зеленський розповів про удари по Росії

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua