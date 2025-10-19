Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та АЕС

США готові поставити до Європи стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання

Україна має спільне бачення з партнерами у сфері енергетики

Українська сторона зробила пропозиції США щодо газової інфраструктури та атомної генерації. Про це у неділю, 19 жовтня, повідомив президент України Володимир Зеленський, пише «Главком».

За словами президента, Україна має спільне бачення з партнерами у сфері енергетики. Він наголосив, що в Європі має бути «нуль російських енергоресурсів», а США готові поставити до Європи «стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання».

❗️Ми нічого не даруватимемо РФ і нічого їм не забудемо, – Зеленський



«Фактично кожні день-два є ураження російських НПЗ. І це працює на повернення Росії до реальності», – зазначив президент у зверненні. pic.twitter.com/QzKKYq8YTd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 19, 2025

«У нашому регіоні є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше. Ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів», – повідомив Зеленський.

Президент додав, що Україна наразі працює над деталями із партнерами, але не уточнив, про які саме домовленості йдеться. Зеленський також подякував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко та всій команді, яка працює з партнерами щодо енергетичної підтримки, зокрема щодо газу для України.

Раніше президент України Володимир Зеленський поділився в інтерв'ю для Sky News, чому європейські країни продовжують купувати російські нафту та газ, продовжуючи підтримку російської економіки.

Нагадаємо, Сполучені Штати отримали від європейських країн запевнення, що до кінця 2026 року вони повністю припинять закупівлю газу, нафти та нафтопродуктів із Росії.

До слова, німецьке видання Bild повідомляло, що розмова між президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами на засіданні «коаліції охочих» в Парижі була відзначена напруженістю.

За інформацією джерел, Трамп звинуватив європейців у закупівлі російської нафти, що, за його словами, сприяє підтримці російської військової машини.

Також сенатор-республіканець США Ліндсі Грем підтримав позицію Дональда Трампа щодо необхідності для Європи повністю відмовитися від російської нафти. Грем наголосив, що більшість європейських країн уже значно скоротили закупівлі, і тепер відповідальність за це лежить переважно на Угорщині та Словаччині.