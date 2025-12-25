Головна Країна Суспільство
Багатодітний батько не з'явився до ТЦК після медкомісії: що вирішив суд

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Багатодітний батько не з’явився до ТЦК після медкомісії: що вирішив суд
Суд кваліфікував дії обвинуваченого за статтею 336 Кримінального кодексу України, як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації
фото з відкритих джерел

З урахуванням щирого каяття та відсутності обтяжуючих обставин суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак звільнив засудженого від реального відбування покарання

Хорольський районний суд Полтавської області виніс вирок військовозобов’язаному, який після проходження військово-лікарської комісії та отримання повістки не прибув до територіального центру комплектування для відправки до військової частини. Чоловік пояснював свою неявку тим, що вдома залишилися троє малолітніх дітей. Про це пише «Судово-юридична газета», передає «Главком».

Як встановив суд, обвинувачений перебував на військовому обліку та підлягав мобілізації. Він пройшов ВЛК, був визнаний придатним до служби у ЗСУ та отримав повістку з конкретною датою і часом прибуття до ТЦК. Його також попередили про кримінальну відповідальність за неявку.

Втім у визначений день чоловік до ТЦК не з’явився. У суді він повністю визнав вину, розкаявся та пояснив, що не прийшов через сімейні обставини – необхідність догляду за трьома малолітніми дітьми. При цьому він визнав, що на момент вручення повістки належним чином не оформив документи, які могли б підтвердити право на відстрочку, і не звертався до ТЦК з відповідною заявою.

Суд наголосив: наявність підстав для відстрочки не звільняє від обов’язку з’явитися за повісткою, якщо право на відстрочку не оформлене у передбаченому законом порядку. Також було враховано позицію Верховного Суду, згідно з якою військовозобов’язаний має самостійно й завчасно реалізувати своє право на відстрочку.

Дії чоловіка суд кваліфікував за статтею 336 Кримінального кодексу України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

З урахуванням щирого каяття та відсутності обтяжуючих обставин суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак звільнив засудженого від реального відбування покарання, встановивши іспитовий строк на два роки. Протягом цього часу чоловік перебуватиме на обліку в органі пробації та зобов’язаний повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Нагадаємо, Основ'янський районний суд Харкова виніс вирок солдату, який відмовився виконувати бойове чергування на Куп'янському напрямку, визнавши його винним у непокорі – порушенні статті 402 Кримінального кодексу України.

