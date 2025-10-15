Головна Київ Новини
У Києві та декількох областях запроваджено екстрені відключення світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Києві та декількох областях запроваджено екстрені відключення світла
Відключенні повʼязані з масштабними ударами РФ по енергетиці
Відключення було запроваджено за командою «Укренерго»

У Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській області застосовані екстрені відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

До слова, Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

