«Укренерго» повідомило, скільки часу триватимуть аварійні відключення світла

Енергетики можуть стабілізувати ситуацію зі світлом за тиждень

Аварійні відключення світла в Україні можуть тривати тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника «Укренерго» Віталія Зайченка, якого цитує «РБК-Україна»

За словами керівника компанії, з огляду на поточну ситуацію, стабілізувати ситуацію зі світлом вдасться за тиждень. При цьому він уточнив, що в цей період аварійні відключення в пікові періоди споживання можуть бути в окремих регіонах.

Як зазначив Зайченко, росіяни змінили тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі й зараз намагаються поступово довести систему до непридатного для експлуатації стану. «Вони вчаться і намагаються довести нашу енергетику до стану, який буде непридатним до експлуатації. Якщо говорити про початок війни, це були спроби погасити всю енергосистему масштабними атаками. В один удар використовувалося понад сто ракет, що били по різних станціях енергосистеми й завдавали, звичайно, значних пошкоджень», – пояснив він.

Нові атаки стали регулярними, водночас глава «Укренерго» запевняє, що енергетики готові до швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. «На кожній з підстанцій Укренерго здійснюється обстріл щодня. Щодня є велика кількість дронів, яка намагається просто стерти з лиця землі наші об'єкти», – додав посадовець.

Нагадаємо, уночі окупанти вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок були знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика. Раніше Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.