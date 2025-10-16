Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укренерго» повідомило, скільки часу триватимуть аварійні відключення світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Укренерго» повідомило, скільки часу триватимуть аварійні відключення світла
За словами очільника «Укренерго», ворог змінив тактику ударів по українській енергетиці
фото: «Укренерго»

Енергетики можуть стабілізувати ситуацію зі світлом за тиждень

Аварійні відключення світла в Україні можуть тривати тиждень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника «Укренерго» Віталія Зайченка, якого цитує «РБК-Україна»

За словами керівника компанії, з огляду на поточну ситуацію, стабілізувати ситуацію зі світлом вдасться за тиждень. При цьому він уточнив, що в цей період аварійні відключення в пікові періоди споживання можуть бути в окремих регіонах.

Як зазначив Зайченко, росіяни змінили тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі й зараз намагаються поступово довести систему до непридатного для експлуатації стану. «Вони вчаться і намагаються довести нашу енергетику до стану, який буде непридатним до експлуатації. Якщо говорити про початок війни, це були спроби погасити всю енергосистему масштабними атаками. В один удар використовувалося понад сто ракет, що били по різних станціях енергосистеми й завдавали, звичайно, значних пошкоджень», – пояснив він.

Нові атаки стали регулярними, водночас глава «Укренерго» запевняє, що енергетики готові до швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. «На кожній з підстанцій Укренерго здійснюється обстріл щодня. Щодня є велика кількість дронів, яка намагається просто стерти з лиця землі наші об'єкти», – додав посадовець.

Нагадаємо, уночі окупанти вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок були знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика. Раніше Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

Читайте також:

Теги: Укренерго відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
10 жовтня, 14:50
Станом на липень 2025 року заборгованість «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» становила близько 15,3 млрд грн
Боргова проблема «зеленої» енергетики все ще потребує системного вирішення – Соколовський
5 жовтня, 14:40
У місті блекаут після обстрілу
У Білгороді після вибухів немає світла та води
5 жовтня, 22:36
За словами премʼєрки, водопостачання в Києві та Кіровоградській області відновлять до кінця дня
Один з найбільших ударів по енергетиці. Свириденко розповіла, скільки часу займе відновлення
10 жовтня, 10:23
Зайченка призначили головою правління у червні 2025 року
Віталія Зайченка звільнено з посади голови «Укренерго»
26 вересня, 17:33
Урядовці доповіли президенту щодо потреб енергетики і відновлення після російських ударів
Президент анонсував візит української делегації до США
10 жовтня, 16:56
Пункти незламності покликані стати безпечними місцями для людей у складний час
Пункти незламності запрацювали у Броварах та Борисполі
10 жовтня, 20:14
ТЕЦ «Луч» у Білгороді
Влада Білгорода заявила про ракетну атаку, у місті перебої зі світлом
11 жовтня, 20:58
В одній з областей скасовано екстрені відключення світла (оновлено)
В одній з областей скасовано екстрені відключення світла (оновлено)
13 жовтня, 13:00

Події в Україні

Два десятки шахедів за один день по одній підстанції. Голова Держагентства відновлення розказав, як ворог міняє тактику
Два десятки шахедів за один день по одній підстанції. Голова Держагентства відновлення розказав, як ворог міняє тактику
«Укренерго» повідомило, скільки часу триватимуть аварійні відключення світла
«Укренерго» повідомило, скільки часу триватимуть аварійні відключення світла
Буданов розповів, яке життя чекає українців у найближчі роки
Буданов розповів, яке життя чекає українців у найближчі роки
Росіяни вдарили балістикою по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є жертви
Росіяни вдарили балістикою по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є жертви
СБУ відповіла на «міф про всесильність ФСБ» Бортнікова
СБУ відповіла на «міф про всесильність ФСБ» Бортнікова
Вирощують овочі, вчать українську мову. Як живуть російські окупанти в полоні (фото)
Вирощують овочі, вчать українську мову. Як живуть російські окупанти в полоні (фото)

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua