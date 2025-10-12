Спекуляції під час блекауту: податкова звернулась до підприємців

Податкова служба фіксує випадки продажу «сірої» техніки і попереджає, що буде реагувати на порушення

Державна податкова служба України звернулася до торговельних мереж, що займаються продажем електроніки та побутової техніки, з попередженням утриматися від необґрунтованого підвищення цін на пристрої резервного живлення. Про це заявила в.о. голови ДПС Леся Карнаух, пише «Главком».

«Протягом останнього масштабного блекауту ми зафіксували стрімке зростання цін на зарядні станції, генератори та іншу техніку для автономного живлення — інколи на 30% лише за один тиждень», – розповіла Карнаух.

Вона додала, що деякі продавці намагалися «підзаробити» на критичній ситуації: «Отримала кілька тривожних дзвінків. В той час, як люди сиділи без електрики і води по 12-18 годин, а енергетики працювали, щоб повернути світло в наші домівки, дехто вирішив підняти ціни».

Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну й ту саму зарядну станцію більше ніж на дві тисячі гривень. «Бо розуміють, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати», – сказала вона.

Карнаух також зазначила, що податкова служба фіксує випадки продажу «сірої» техніки і попереджає, що буде реагувати на порушення: «Ми все бачимо, фіксуємо та реагуємо належним чином. В межах контролю за касовою дисципліною звертатимемо увагу на правильність встановлення ціни, щоб коректно визначити розмір та повноту майбутніх податкових платежів».

«Це чергове випробування на міцність. І шкода, що гідно його пройти вистачає сил та совісті не всім», – підсумувала в.о. голови ДПС.

До слова, у Міністерстві енергетики України пояснили, як змінилася стратегія російських атак на енергооб’єкти та як країна організовує їхнє відновлення.

Також мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.