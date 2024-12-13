СБУ створила чатбот для протидії російським спецслужбам

Через чатбот «Спали» ФСБешника» можна за кілька кліків надати СБУ детальну інформацію про спробу вербування

Служба безпеки України запустила спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» для оперативного збору інформації про спроби вербування російськими спецслужбами. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чатбот було створено в Telegram, оскільки цю мережу, як зазначають правоохоронці, ворог найчастіше використовує для того, щоб залучити громадян України, а особливо молодь і неповнолітніх, до підпалів авто ЗСУ, приміщень ТЦК, мінувань, різного роду диверсій і терактів.

Через чатбот «Спали» ФСБешника» можна за кілька кліків надати СБУ детальну інформацію про спробу вербування: вказати соцмережу чи месенджер, через який працювали російські спецслужби, зазначити на яких об’єктах пропонували вчинити диверсію, а також передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Всі ці деталі допоможуть нам ще ефективніше протидіяти спробам дестабілізувати ситуацію в Україні.

«Ми гарантуємо конфіденційність надання інформації. Кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване нашими співробітниками», – йдеться в повідомленні.

СБУ нагадує, що підпали авто ЗСУ, приміщень ТЦК та інших будівель, закладення вибухівки – є кримінальними злочинами, які передбачають суворе покарання навіть для неповнолітніх. Вчинення диверсії (ст. 113 Кримінального кодексу України) і теракту (ст. 258 ККУ) тягнуть за собою кримінальну відповідальність і увʼязнення до 10 років. Ця норма поширюється на громадян віком від 14 років.

«Виконання доручень російських спецслужб – це робота в інтересах ворога, який зараз намагається знищити Україну. Такі дії гарантують не гроші, а реальний тюремний строк!» – додають правоохоронці.

Нагадаємо, поліцейські зафіксували понад 200 випадків підпалів автомобілів військових, близько чверті з них зробили неповнолітні.

Раніше Служба безпеки та Національна поліція затримали в Івано-франківський області двох місцевих мешканців віком 15 та 18 років, які вчинили серію підпалів автомобілів Сил оборони України.

До слова, з початку 2024 року в Київській області зафіксовано 18 кримінальних правопорушень, пов’язаних із підпалом автомобілів військовослужбовців ЗСУ, релейних шаф на залізничних коліях та розміщенням вибухових пристроїв з уражаючими елементами. Це удвічі більше в порівнянні із минулим роком.