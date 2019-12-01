Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Володимир Зеленський

На їхню думку, нинішній курс може мати вкрай негативні наслідки

Редактори авторитетного американського видання Washington Post звернулися до керівництва Сполучених Штатів Америки із закликом змінити політику щодо України.

Про це йдеться в редакційній статті видання, опублікованій 1 грудня.

Редактори наголошують, що сьогодні президент Зеленський зіткнувся з вирішальними моментами – він намагається укласти нову угоду з МВФ, а також планує зустріч з президентом РФ і лідерами Франції та Німеччини 9 грудня в Парижі.

«Протягом багатьох років політикою Сполучених Штатів було рішуче підтримувати Україну в такі моменти – не тільки задля підтримки демократії, що бореться, але і задля просування стратегічних інтересів США, таких як стримування російської агресії в Європі. Однак хаос, який президент Трамп вніс у відносини між США і Україною, фактично створив дипломатичний вакуум», – йдеться у статті видання.

«Практично кожен високопоставлений чиновник, який працював над відносинами в останні два роки, подав у відставку або давав свідчення в ході розслідування про імпічмент і був розкритикований президентом», – пояснюють редактори свою позицію.

Вони підкреслили, що Зеленського досі не запрошено в Білий дім на зустріч, про яку Трамп говорив під час спроб отримати політичні вигоди від України. Крім того, Трамп продовжує повторювати неправдиві звинувачення щодо ролі України на виборах 2016 року – навіть після того, як йому повідомили, що за цими чутками стоять російські спецслужби.

«Все це значно послаблює позицію пана Зеленського, особливо на тлі того, що він планує зустріч з паном Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Останні двоє, ймовірно, будуть тиснути на українців, аби вони пішли на поступки російському правителю – адже така угода дозволить їм відновити європейські відносини з Росією», – йдеться у статті.

Редактори Washington Post закликали членів Конгресу чинити тиск на Трампа і держсекретаря Помпео, аби ті оживили підтримку України, а Державний департамент – призначити нового високопоставленого чиновника, який би представляв Сполучені Штати на мирних переговорах.

«Сам містер Помпео повинен бути залученим. Вкрай важливо, щоб Сполучені Штати продемонстрували свою прихильність незалежності України. В іншому випадку збиток, завданий містером Трампом, лише посилиться», – резюмували у Washington Post.

Нагадаємо, у Кремлі кажуть, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».