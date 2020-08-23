Ветерани можуть бути реальними локомотивами успішних змін в Україні, – Зеленський



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«Не можна також не врахувати досвід інших держав, де багато ветеранів є засновниками великих, серйозних, потужних та відомих компаній» – Зеленський Фото president.gov.ua

Створення робочих місць для ветеранів війни та підтримка розвитку бізнесу, заснованого ветеранами, є одним з пріоритетів влади

В Україні потрібно якомога більше ветеранських бізнесів. Про це глава держави сказав, виступаючи на ІІІ Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми – там Україна».

«Окрема важлива тема і важливий пріоритет – це створення робочих місць для ветеранів. З цього приводу я хочу поділитись з вами однією думкою. Я гадаю, нам потрібно якомога більше ветеранських бізнесів. Логіка у мене дуже проста: наші ветерани – це люди, які першими пішли захищати країну, це люди слова і діла. Стресостійкість, дисципліна, лідерські якості, вміння приймати правильні, сміливі і швидкі рішення, системність і стратегічне мислення. Це і армійські навички, і одночасно правила, за якими існують всі успішні компанії», – сказав Зеленський.

З його слів, не можна також не врахувати досвід інших держав, де багато ветеранів є засновниками великих, серйозних, потужних та відомих компаній.

«Яким чином в цьому питанні може допомогти держава? На мою думку, потрібні програми бізнес-освіти тому, кому це дійсно цікаво. Крім того, держава має фінансово підтримати старт такого бізнесу, робити пільгові кредити. Зараз у ВР є проект про державні гарантії по кредитам для малого та середнього бізнесу. Думаю, слід подумати, щоб врахувати ветеранський бізнес як окрему категорію бізнесу», – заявив Президент.

«Наші ветерани – це люди з великої літери, саме вони завжди рухають країну вперед і можуть бути реальними локомотивами, драйверами успішних змін в Україні», – додав він.

До слова, у Києві в Мистецькому арсеналі відбувається міжнародний волонтерський та ветеранський форум.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський 23 серпня у відеозверненні спільно з відомими українцями привітав громадян з Днем державного прапора і закликав українців сьогодні вивісити прапор України зі свого вікна або пов’язати на руку синьо-жовту стрічку.

До слова, цими вихідними Україна відзначає 29 річницю своє Незалежності. У столиці та інших великих містах у ці дні відбудеться низка заходів: як традиційних, так і унікальних. Карантинна афіша.

Як повідомлялося, поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор.

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