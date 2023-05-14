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Шольц зробив заяву українською мовою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Шольц зробив заяву українською мовою
Зеленський зустрівся із Шольцом у Берліні
фото: Офіс президента

Німеччина надає Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 млрд. євро

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який у неділю, 14 травня, зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Берліна, опублікував допис у Twitter  українською мовою.

«Твій візит до Берліна є потужним сигналом, дорогий президент Зеленський», – написав він.

Німецький канцлер наголосив, що його країна надає Україні гуманітарну, політичну, фінансову підтримку і підтримку озброєнням і робитиме це, «доки це є необхідним».

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«Ми не послаблюємо нашу підтримку: Німеччина надає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 млрд. євро, в тому числі – подальші бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T».

Раніше повідомлялося, що до пакету допомоги від Німеччини ввійдуть:

У нього ввійдуть:

  • 20 БМП «Мардер»;
  • 30 танків Леопард;
  • 4 ЗРК IRIS-T-SLM (12 пускових і сотні ракет до них);
  • 200 розвідувальних БПЛА;
  • 100 бронемашин;
  • 100 автомобілів тилового забезпечення;
  • 15 Gepard;
  • Велика кількість боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні, 14 травня прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини. По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі.

До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО, танки, БМП, артилерійські снаряди.

Теги: Німеччина Міноборони президент Олаф Шольц танки системи ППО

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