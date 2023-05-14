Шольц зробив заяву українською мовою

Німеччина надає Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 млрд. євро

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який у неділю, 14 травня, зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Берліна, опублікував допис у Twitter українською мовою.

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«Твій візит до Берліна є потужним сигналом, дорогий президент Зеленський», – написав він.

Німецький канцлер наголосив, що його країна надає Україні гуманітарну, політичну, фінансову підтримку і підтримку озброєнням і робитиме це, «доки це є необхідним».

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«Ми не послаблюємо нашу підтримку: Німеччина надає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 млрд. євро, в тому числі – подальші бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T».

Раніше повідомлялося, що до пакету допомоги від Німеччини ввійдуть:

У нього ввійдуть:

20 БМП «Мардер»;

30 танків Леопард;

4 ЗРК IRIS-T-SLM (12 пускових і сотні ракет до них);

200 розвідувальних БПЛА;

100 бронемашин;

100 автомобілів тилового забезпечення;

15 Gepard;

Велика кількість боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні, 14 травня прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини. По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі.

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До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО, танки, БМП, артилерійські снаряди.