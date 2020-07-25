Прессекретарка президента у червні заробила в 1,5 рази більше, ніж Зеленський



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З нарахованої суми було виплачено 9 тис. гривень податків і зборів

На час карантину працівникам органів влади обмежили зарплату 47,2 тис. гривень

В той час, як президент Володимир Зеленський заробив 28 тисяч гривень, у червні прессекретар Зеленського Юлія Мендель заробила 46,2 тисяч гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

«Сума заробітної плати прессекретаря президента України Юлії Мендель у червні 2020 року становила 46 217 гривень», – сказано в ньому.

Її червнева зарплата складається з 21 750 гривень посадового окладу, 8 700 гривень надбавки за інтенсивність праці, 15 767 гривень виплат за період службових відряджень і премії.

З нарахованої суми було виплачено 9 тис. гривень податків і зборів, тому Мендель отримала в червні 37,2 тис. гривень зарплати.

У квітні і травні її зарплата була аналогічною.

На час карантину працівникам органів влади обмежили зарплату 47,2 тис. гривень.

До встановлення обмеження зарплата Мендель у березні і лютому не перевищувала цю суму, але в січні їй було нараховано більше – 52,5 тис. гривень.

Нагадаємо, стала відома зарплата Зеленського за рік на посаді президента.

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