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ВООЗ створила комісію, яка займатиметься боротьбою із самотністю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ВООЗ створила комісію, яка займатиметься боротьбою із самотністю
Комісія протягом трьох років аналізуватиме роль, яку соціальні зв’язки відіграють у покращенні здоров’я
фото ілюстративне

Серед підлітків, згідно з результатами досліджень, від 5 до 15% відчувають самотність

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про створення Комісії з питань соціальних зв'язків. Вона займатиметься боротьбою із самотністю. Про це йдеться у повідомленні ВООЗ.

Зазначається, що комісія протягом трьох років аналізуватиме роль, яку соціальні зв’язки відіграють у покращенні здоров’я; розгляне, як зв’язок з людьми підвищує добробут громад, сприяє економічному прогресу та інноваціям.

Соціальна ізоляція – недостатня кількість соціальних зв’язків, самотність – і соціальний біль від відсутності зв’язку широко поширені, наголошує ВООЗ. Всупереч думці, що через самотність в першу чергу страждають літні люди у ​​країнах з високим рівнем доходу, вони впливають на здоров’я та добробут усіх вікових груп у всьому світі. Серед підлітків, згідно з результатами досліджень, від 5 до 15% відчувають самотність. Але у ВООЗ визнають: ці цифри, швидше за все, є заниженими.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус зазначив, що нинішній високий рівень соціальної ізоляції та самотності в усьому світі має серйозні наслідки для здоров’я та добробуту. Люди без достатньо сильних соціальних зв’язків мають більший ризик інсульту, тривоги, деменції, депресії, самогубства тощо.

Раніше ВООЗ оновила рекомендації щодо здорового харчування.

Теги: ВООЗ здоров'я

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