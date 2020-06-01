Вознесіння Господнє: на Фанарі відслужили літургію українською мовою



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Участь у святковому богослужінні в якості співчинь церковного хору взяли дві представниці української громади Стамбула Скріншот з відео

З благословення Вселенського патріарха Варфоломія літургію звершив архімандрит Харлампій

У Стамбулі у храмі святого Миколая Чудотворця на Фанарі 31 травня відбулося святкове богослужіння українською мовою з нагоди свята Вознесіння Господнього.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«З благословення Вселенського патріарха Варфоломія літургію звершив архімандрит Харлампій. Богослужіння традиційно проходить українською мовою», - повідомили ЗМІ у генконсульстві України в Стамбулі.

Участь у святковому богослужінні в якості співчинь церковного хору взяли дві представниці української громади Стамбула - Тетяна Фецан та Ольга Коваленко.

«Дуже раді, що задум вдався і служба таки відбулась попри те, що сьогодні в Стамбулі діє комендантська година. З одного боку було трохи сумно, що нікого, крім учасників богослужіння, у церкві більше не було. Але з іншого, - ми були зосередженні тільки на службі, ніхто і ніщо не відволікало нашої уваги», - зазначила голова спілки Українське товариство взаємодопомоги Тетяна Фецан.

Також участь у богослужінні взяли два священнослужителі Вселенського патріархату: архімандрит Харлампій і владика Адріан та представниці української діаспори. Онлайн-трансляцію забезпечував представник кримськотатарської діаспори Джафер Умеров.

Після богослужіння провели традиційне частування з дотриманням вимог щодо соціального дистанціювання.

Священнослужитель Вселенського патріархату архімандрит Харлампій, котрий очолював богослужіння сьогодні, не вперше проводить його українською мовою. Робив це раніше в різних містах Туреччини, зокрема в Стамбулі та Анкарі.

Так, у жовтні у храмі святого Миколая Чудотворця відбулася літургія з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України. Архімандрит Харлампій також відомий тим, що після оформлення манускрипту Томосу про надання автокефалії Українській православній церкві, зберігав його до моменту вручення.

До слова, Всеукраїнська Рада церков звернулася до прем’єр-міністра щодо послаблення карантину для віруючих.