Я – водій, працюватиму у транспортному комітеті? Весільний фотограф розказав, чим займеться у Раді



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Сергій Штепа запевняє, що хоча «багато людей пишуть, ніби кухарка може управляти країною, але це не так»

За словами новообраного депутата, він вже підготував законопроекти пов’язані з розмитненням автомобілів

Весільний фотограф із Запоріжжя та новообраний народний депутат від «Слуги народу» в одномандатному виборчому окрузі № 77 Сергій Штепа в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав, що планує у Верховній Раді працювати в комітеті транспорту або ж у комітеті культури.

За словами Штепи, його законопроекти, що він надсилав під час кастингу кандидатів у мажоритарних округах, були пов’язані з розмитненням автомобілів, а також з відповідальністю органів влади за технічний стан доріг. «Це дуже близька для мене тема, бо я сам водій. Кожного дня багато їжджу і бачу ті проблеми, з якими стикаються звичайні люди», - говорить новообраний депутат.

Штепа запевняє, що хоча «багато людей пишуть, ніби кухарка може управляти країною, але це не так». «Мої пропозиції розглянули, після чого запросили стати кандидатом від партії. Тобто до партії не могли потрапити непрофесіонали. Можливо, туди потрапляли не тільки фахівці з права, але точно потрапили люди, які можуть писати законопроекти і можуть виконувати роботу в парламенті», - впевнений у собі Штепа.

Нагадаємо, після підрахунку 100% протоколів у 77 виборчому окрузі у Запоріжжі весільний фотограф Сергій Штепа набрав 44,22% голосів. Він випередив чинного нардепа і голову «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва на 11%, майже на 9 тис. голосів.