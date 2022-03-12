Турецькі благодійники розгорнули у Чернівцях польову кухню для переселенців

«Турецький червоний півмісяць» – найбільша гуманітарна організація в Туреччині

У Чернівцях на Соборній площі гуманітарна організація «Турецький червоний півмісяць» розгорнула польову кухню і безкоштовно годує переселенців, які потребують допомоги. Про це повідомляє Чернівецька обласна військова адміністрація.

«У Чернівцях на Соборній площі розгорнули польову кухню. Тут гуманітарна організація «Турецький червоний півмісяць» безкоштовно годує переселенців, які наразі проживають у Чернівецькій області», – йдеться у повідомленні.

Працюватиме їдальня під відкритим небом до 18:00. Уже завтра турецька організація продовжить безкоштовно годувати людей на КПП «Порубне».

«Турецький червоний півмісяць» – найбільша гуманітарна організація в Туреччині. Вона є частиною Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного півмісяця.

Нагадаємо, Туреччина перенесла своє посольство з Києва до Чернівців. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Туреччини Танжу Білгіч, повідомляє National Post.

«Туреччина переносить своє посольство в Києві в місто Чернівці на тлі повідомлень про запланований напад Росії на українську столицю», – заявив Білгіч.

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