«Йоханий бабай». Мережа шокована результатом конкурсу краси в окупованому Криму

«Рижуля» з Полтави тепер має звання королеви краси окупованого Криму

В окупованому Севастополі відбувся конкурс краси, під час якого визначилися з чотирма «Королевами краси – Крим Весна 2022». Проте найбільше питань серед користувачів мережі було до володарки титулу «Місіс Королева Краси» Ольги Валєєвої.

Переможниця конкурсу – не уроджена мешканка Криму. Ольга була відома у Полтаві під псевдонімом «Рижуля». Інстаблогерка та клубна тусовщиця деякий час жила у Санкт-Петербурзі зі своїм хлопцем, пізніше вони розійшлися і Ольга переїхала в Крим. У Валєєвої є діти: дві дочки, знімками з якими вона періодично ділиться у своїх соцмережах.

Найбільше уваги перепало дівчині за її яскраву зовнішність. «Місіс Королева Краси» має багато татуювань на тілі, зокрема у дівчини повністю «забита» одна рука. Також у Валєєвої масивні губи, які добре відрізняються від тих, що можна побачити на давніх фото Ольги.

Користувачі соцмереж жорстоко жартують, що дівчині «більше пасує ім'я Олег, а не Ольга», бо переможниця конкурсу начебто має чоловічі риси обличчя.

Коментатори не шкодують «компліментів»

Краса страшна сила

Як стверджують організатори, в останньому етапі заходу брали участь «лише 20 найкрасивіших та харизматичних дівчат».

«І цікаво, скільки забашляли журі за те, що саме вона перемогла, чи інші були ще страшніші та татуйованіші? Біда в тому, що дівчатка беруть із цього приклад», – пишуть у коментарях під фото переможниці конкурсі.

Раніше фото Меркель збурило соцмережі, ексканцлеру пригадали її дружбу з Путіним.