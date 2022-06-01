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    Суспільство

    «Йоханий бабай». Мережа шокована результатом конкурсу краси в окупованому Криму

    Полтавка Ольга Паламарчук&nbsp;взяла участь у конкурсі краси в окупованому Криму-2022 - «Йоханий бабай». Мережа шокована результатом конкурсу краси в окупованому Криму
    Полтавка Ольга Паламарчук взяла участь у конкурсі краси в окупованому Криму-2022
    фото з відкритих джерел

    «Рижуля» з Полтави тепер має звання королеви краси окупованого Криму

    В окупованому Севастополі відбувся конкурс краси, під час якого визначилися з чотирма «Королевами краси – Крим Весна 2022». Проте найбільше питань серед користувачів мережі було до володарки титулу «Місіс Королева Краси» Ольги Валєєвої.

    Переможниця конкурсу – не уроджена мешканка Криму. Ольга була відома у Полтаві під псевдонімом «Рижуля». Інстаблогерка та клубна тусовщиця деякий час жила у Санкт-Петербурзі зі своїм хлопцем, пізніше вони розійшлися і Ольга переїхала в Крим. У Валєєвої є діти: дві дочки, знімками з якими вона періодично ділиться у своїх соцмережах.

    Найбільше уваги перепало дівчині за її яскраву зовнішність. «Місіс Королева Краси» має багато татуювань на тілі, зокрема у дівчини повністю «забита» одна рука. Також у Валєєвої масивні губи, які добре відрізняються від тих, що можна побачити на давніх фото Ольги.

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    «Йоханий бабай». Мережа шокована результатом конкурсу краси в окупованому Криму
    «Йоханий бабай». Мережа шокована результатом конкурсу краси в окупованому Криму
    «Йоханий бабай». Мережа шокована результатом конкурсу краси в окупованому Криму
    «Йоханий бабай». Мережа шокована результатом конкурсу краси в окупованому Криму
    «Йоханий бабай». Мережа шокована результатом конкурсу краси в окупованому Криму
    «Йоханий бабай». Мережа шокована результатом конкурсу краси в окупованому Криму
    «Йоханий бабай». Мережа шокована результатом конкурсу краси в окупованому Криму
    «Йоханий бабай». Мережа шокована результатом конкурсу краси в окупованому Криму

    Користувачі соцмереж жорстоко жартують, що дівчині «більше пасує ім'я Олег, а не Ольга», бо переможниця конкурсу начебто має чоловічі риси обличчя.

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    Коментатори не шкодують «компліментів»

    Коментатори не шкодують «компліментів»

    Краса страшна сила

    Краса страшна сила

    Як стверджують організатори, в останньому етапі заходу брали участь «лише 20 найкрасивіших та харизматичних дівчат».

    «І цікаво, скільки забашляли журі за те, що саме вона перемогла, чи інші були ще страшніші та татуйованіші? Біда в тому, що дівчатка беруть із цього приклад», – пишуть у коментарях під фото переможниці конкурсі.

    Раніше фото Меркель збурило соцмережі, ексканцлеру пригадали її дружбу з Путіним.

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    Теги: Крим росія окупанти війна конкурс Україна окупація конкурс краси #stoprussia
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    «Йоханий бабай». Мережа шокована результатом конкурсу краси в окупованому Криму