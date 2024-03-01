Нові правила виплат для переселенців: деталі

Розмір державної допомоги ВПО не зміниться – 2 тис. грн, для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн

З 1 березня 2024 зміниться порядок виплат грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Лише окремі категорії отримуватимуть виплати від держави у розмірі 2-3 тис. грн й надалі, а решті доведеться подати нову заяву. Значну кількість ВПО можуть позбавити допомоги, адже критерії призначення будуть більш жорсткими.

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Автоматично продовжать виплати ще на пів року:

пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;

особам з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, а також батькам

вихователям і прийомним батькам.

Після подання нової заяви з 1 березня зможуть отримувати допомогу такі категорії:

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вагітні жінки після 30-го тижня вагітності;

малолітня дитина, яка прибула у нову громаду без супроводу законного представника;

особи, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та /або отримують державну соціальну допомогу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9444 грн);

особи працездатного віку, які не працюють, але зареєструвалися в центрі зайнятості, і при цьому у сім’ї є діти, які відвідують садочки або навчальні заклади;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.

Також держава надаватиме додаткову підтримку батькам, які не мають можливості працювати, доглядаючи дітей, якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї на місяць не перевищує 9444 грн і якщо такі сім'ї проживають на території, де ведуться чи можливі бойові дії. За таких умов заяву на продовження виплат можуть подати:

особи працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;

родини, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років.

Родини, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, чи навчання у школі відбувається онлайн або у змішаному форматі, також можуть подати заяву та отримувати виплати ще 6 місяців.

Розмір державної допомоги переселенцям не зміниться – 2 тис. грн, для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн.

Додамо, що допомога не надається переселенцям, які:

купили земельну ділянку, будинок чи квартиру на суму понад 100 тис. гривень;

купили нову машину (до п'яти років);

мають власне житло на неокупованих територіях та територіях, де не ведуться бої;

купили іноземну валюту на загальну суму понад 100 тис. гривень;

мають на депозитному банківському рахунку більше ніж 100 тис. гривень.

Детальніше про зміни з 1 березня у нашому матеріалі.