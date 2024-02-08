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Додаткові виплати від ООН: хто може отримати

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати
У межах програми грошову допомогу отримають люди з інвалідністю
фото з відкритих джерел

Зараз таку допомогу вже отримують пенсіонери, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій

Нещодавно Всесвітню продовольчу програму (ВПП) ООН розширили. Тепер додаткові виплати можуть отримати особи з інвалідністю. Про це йдеться на сайті організації.

У межах програми, яку розробила ВПП ООН в співпраці з Міністерством соціальної політики та фінансується Німеччиною, грошову допомогу отримають ще понад 310 000 людей з інвалідністю у всій країні. Зараз таку допомогу вже отримують пенсіонери, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій. 

«Щонайменше впродовж 3 місяців виплати отримуватимуть діти з інвалідністю, а також люди з інвалідністю протягом усього життя. За цей час ВПП перерахує їм приблизно 800 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

Отримувати допомогу від ВПП ООН зможуть ті люди з вищевказаних категорій, хто:

  • не отримує допомогу від інших міжнародних організацій;
  • не отримує виплати як внутрішньо переміщена особа (за винятком тих, хто мешкає на територіях активних або можливих бойових дій, який визначений Міністерством реінтеграції);
  • отримує менш ніж 3 250 гривень соціальних виплат від держави.

«Виплата від ВПП – це різниця між 3 250 гривень і сумою соціальної допомоги, яку людина вже отримує від держави. Цей платіж не може становити менше, ніж 100 гривень», – пояснюється в повідомленні ООН.

Допомога українцям, які підпадають під критерії програми, нараховується безпосередньо на банківські рахунки або ж доставляється Укрпоштою (у разі, якщо банківського рахунку немає або людина вже отримує соціальну виплату таким чином). Реєструватися у ВПП чи Міністерстві соціальної політики не потрібно.

Нагадаємо, переселенці мають можливість отримати фінансову допомогу у розмірі 10,8 тис. грн від ООН. Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5,4 тис. грн на члена родини. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів, чи зменшиться допомога внутрішньо переміщеним особам.

Теги: соцвиплати населення переселенці пенсіонери

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