З одеського відділення «Опозиційної платформи «За життя» тікають депутати



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Рішення покинути партію пов'язане з включенням до прохідної частини списку ярого націоналіста-маргінала Іллі Ківи, - Пундик

Пундик відділення партії «За життя» вважа, що вона перетворилася в лавочку

Голова одеського відділення «Опозиційною платформи «За життя» Микола Пундик заявив про вихід ряду представників з обласного осередку партії, включаючи його самого, і закликав голосувати за «Опозиційний блок».

Зокрема, свою недовіру до керівництва «За життя» та заяву про розпуск зробили 24 районні парторганізації області, а також міська і її осередки в чотирьох районах Одеси.

За словами Пундика, таке рішення пов'язане з включенням до прохідної частини списку ярого націоналіста-маргінала Іллі Ківи.

На думку політика, заради приходу до влади, керівництво партії пішло на відвертий продаж прохідних місць в списках.

«Ми терпіли багато, ми терпіли довго. Але сьогодні настав момент, коли терпіти стало неможливо. Включення до прохідної частини списку відвертих посібників минулої влади, відвертих націоналістів унеможливлює наше подальшу перебування в даній організації. Ми змушені покинути цю безпринципну комерційну освіту, яку неможливо назвати ні політичною, ні опозиційною, ні партією», - заявив Пундик.

Політик вважає, що єдина політична сила, яка реально є опозицією - це «Опозиційний блок».

«В умовах парламентських виборів в Україні ми заявляємо про підтримку і закликаємо голосувати за єдину реальну партію миру і справедливості - за партію «Опозиційний блок», - підсумував Пундик.