З Туреччини поромом до Одеси відправили 38 українців



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З Туреччини поромом до Одеси відправили 38 українців

Це вже восьмий рейс з громадянами України, який відправляють по морю в Чорноморськ з Туреччини

З турецького порту Карасу до Чорноморська Одеської області відправився пором з евакуйованими через пандемію коронавірусу громадянами України.

Про це повідомляє генеральне консульство України в Стамбулі на своїй сторінці у Twitter.

«38 громадян України, 2 з яких прибули в Стамбул вранці з ПАР, зусиллями нашого ГКУ (Генерального консульства — ред.) доправлені до порту Карасу… Бажаємо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові!», — йдеться в повідомленні.

38 громадян України, 2 з яких прибули в Стамбул вранці з ПАР, зусиллями нашого ГКУ доставлені щойно до порту Карасу. Це вже 8-й рейс на Чорноморськ, яким наші співвітчизники повертаються на Батьківщину в період карантину. Зичимо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові! pic.twitter.com/rDK2DBmJXZ — Consulate General of Ukraine in Istanbul (@CGUinIstanbul) May 23, 2020

Це вже восьмий рейс з громадянами України, який відправляють по морю в Чорноморськ з Туреччини, зазначили у відомстві.

Раніше з турецького порту Карасу до Чорноморська вирушив пором, на борту якого додому повернулися 44 громадян України.

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