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    Суспільство

    З Туреччини поромом до Одеси відправили 38 українців

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    З Туреччини поромом до Одеси відправили 38 українців - З Туреччини поромом до Одеси відправили 38 українців
    З Туреччини поромом до Одеси відправили 38 українців

    Це вже восьмий рейс з громадянами України, який відправляють по морю в Чорноморськ з Туреччини

    З турецького порту Карасу до Чорноморська Одеської області відправився пором з евакуйованими через пандемію коронавірусу громадянами України.

    Про це повідомляє генеральне консульство України в Стамбулі на своїй сторінці у Twitter.

    «38 громадян України, 2 з яких прибули в Стамбул вранці з ПАР, зусиллями нашого ГКУ (Генерального консульства — ред.) доправлені до порту Карасу… Бажаємо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові!», — йдеться в повідомленні.

    Це вже восьмий рейс з громадянами України, який відправляють по морю в Чорноморськ з Туреччини, зазначили у відомстві.

    Раніше з турецького порту Карасу до Чорноморська вирушив пором, на борту якого додому повернулися 44 громадян України.

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    Стамбул Порту пором
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