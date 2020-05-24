З Туреччини поромом до Одеси відправили 38 українців
Це вже восьмий рейс з громадянами України, який відправляють по морю в Чорноморськ з ТуреччиниЗ турецького порту Карасу до Чорноморська Одеської області відправився пором з евакуйованими через пандемію коронавірусу громадянами України.
Про це повідомляє генеральне консульство України в Стамбулі на своїй сторінці у Twitter.
«38 громадян України, 2 з яких прибули в Стамбул вранці з ПАР, зусиллями нашого ГКУ (Генерального консульства — ред.) доправлені до порту Карасу… Бажаємо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові!», — йдеться в повідомленні.
38 громадян України, 2 з яких прибули в Стамбул вранці з ПАР, зусиллями нашого ГКУ доставлені щойно до порту Карасу. Це вже 8-й рейс на Чорноморськ, яким наші співвітчизники повертаються на Батьківщину в період карантину. Зичимо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові! pic.twitter.com/rDK2DBmJXZ— Consulate General of Ukraine in Istanbul (@CGUinIstanbul) May 23, 2020
Це вже восьмий рейс з громадянами України, який відправляють по морю в Чорноморськ з Туреччини, зазначили у відомстві.
Раніше з турецького порту Карасу до Чорноморська вирушив пором, на борту якого додому повернулися 44 громадян України.
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