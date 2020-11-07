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    Суспільство

    З життя пішов відомий український кінопродюсер

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    Кінопродюсер Юрій Мінзянов більше 10 років пропрацював у компанії Star Media - З життя пішов відомий український кінопродюсер
    Кінопродюсер Юрій Мінзянов більше 10 років пропрацював у компанії Star Media

    Юрію Мінзянову було 64 роки

    Пішов із життя кінопродюсер Юрій Мінзянов

    Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці компанія Star Media, в якій Юрій Мінзянов працював багато років.

    Інформацію про смерть продюсера «Детектору медіа» підтвердила сестра його дружини Анна Дмитрук, яка знайшла його мертвим у київській квартирі.

    За її словами, вчора ввечері Юрій Мінзянов почував себе погано, сказав телефоном, що болить серце, а сьогодні зранку перестав виходити на зв'язок.

    У 2007 році продюсер пережив інфаркт.

    Причину смерті встановить розтин.

    Кінопродюсер Юрій Мінзянов більше 10 років пропрацював у компанії Star Media, після чого в 2016 році створив власний продакшн «Крісті фільм», який назвав на честь онуки. Компанію очолював разом із сином Дмитром. Із його останніх робіт – «Порядна львівська пані», «Безславні кріпаки», фільм Наталки Ворожбит «Погані дороги», який цього року брав участь у конкурсній програмі Венеційського кінофестивалю. Був членом Української та Європейської кіноакадемії.

    Інформацію про місце та час поховання буде повідомлено згодом.

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