З життя пішов відомий український кінопродюсер

Кінопродюсер Юрій Мінзянов більше 10 років пропрацював у компанії Star Media

Юрію Мінзянову було 64 роки

Пішов із життя кінопродюсер Юрій Мінзянов

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці компанія Star Media, в якій Юрій Мінзянов працював багато років.

Інформацію про смерть продюсера «Детектору медіа» підтвердила сестра його дружини Анна Дмитрук, яка знайшла його мертвим у київській квартирі.

За її словами, вчора ввечері Юрій Мінзянов почував себе погано, сказав телефоном, що болить серце, а сьогодні зранку перестав виходити на зв'язок.

У 2007 році продюсер пережив інфаркт.

Причину смерті встановить розтин.

Кінопродюсер Юрій Мінзянов більше 10 років пропрацював у компанії Star Media, після чого в 2016 році створив власний продакшн «Крісті фільм», який назвав на честь онуки. Компанію очолював разом із сином Дмитром. Із його останніх робіт – «Порядна львівська пані», «Безславні кріпаки», фільм Наталки Ворожбит «Погані дороги», який цього року брав участь у конкурсній програмі Венеційського кінофестивалю. Був членом Української та Європейської кіноакадемії.

Інформацію про місце та час поховання буде повідомлено згодом.