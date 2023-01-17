Україна пройшла половину найскладнішого в історії опалювального сезону – гендиректор ДТЕК

Енергетики усувають наслідки обстрілів та роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновлювати обладнання

Пошкодження енергооб’єктів серйозні, але після кожної атаки українська енергосистема намагається поступово відновлюватись

Попри намагання ворога зруйнувати нашу енергосистему, Україна вистояла й пройшла половину найскладнішого в історії опалювального сезону. Гендиректор ДТЕК Ільдар Салєєв розповів реалії, у яких останні місяці працюють українські енергетики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пошкодження енергооб’єктів серйозні, але після кожної атаки українська енергосистема намагається поступово відновлюватись.

12 масованих хвиль ракетних обстрілів ворога на енергетику України. Більше тисячі ракет та снарядів. 26 терористичних атак на ТЕС ДТЕК Енерго. Троє енергетиків загинуло, 26 поранено, постраждалі серед працівників підрядних організацій та рятувальників.

Салєєв зауважив, що енергетики усувають наслідки обстрілів та роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновлювати обладнання. Вони працюють вдень та вночі, 24/7.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що важливо, попри усі масовані атаки і наміри ворога, Україна вже пройшла половину (!) найскладнішого в історії опалювального сезону.

Це відбулося завдяки відвазі і професійним діям ЗСУ, сил ППО та героїчній праці енергетиків, ремонтників, шахтарів та машинобудівників.

Зусиллями наших працівників ДТЕК за останні 90 днів вдалося:

Згенерувати в енергосистему України стільки ж електроенергії, скільки еквівалентно середньому споживанню близько 1,7 мільйона родин протягом цілого року.

Окрім відновлення обладнання після обстрілів, ремонтники планово відремонтували чотири енергоблоки ТЕС. Ще 6 у планах відремонтувати до кінця опалювального сезону. Всього ж минулого року відремонтували 26 блоків, інвестувавши у це понад 2 млрд грн.

Ввести в роботу вісім нових лав. Це дозволяє шахтам ДТЕК в умовах війни працювати на максимумі та забезпечувати потреби українських ТЕС у вугіллі. Всього ж упродовж 2022 року вугледобувними підприємствами компанії було введено в роботу 28 нових лав.

Підтримати паливом не лише власні ТЕС, але й державні. Для їх потреб наприкінці року було відвантажено 120 тис. тонн вугілля.

В умовах релокації машинобудівники компанії продовжують забезпечувати вугледобувні підприємства необхідним гірничо-шахтним обладнанням.

Усе це дозволяє підтримувати надійність української енергосистеми та зміцнювати енергетичний фронт країни.

Пройшли половину опалювального сезону, мужньо пройдемо і увесь. Звісно, і тут не треба мати ілюзій, це буде не просто. Попереду ще щонайменше три місяці, і багато ще потрібно зробити та витримати, щоб ці дні пройти. Але ми зможемо!

До слова, ситуація з енергосистемою у столиці вже не є такою безнадійною. Влада Києва повідомила хороші новини про кінець блекауту.

Як відомо, російські окупанти цілеспрямовано знищують електропідстанції, проте енергетичний терор не зламав духу українців. «Вже січень, а блекауту нема» – експерт розповів, чому провалився ракетний терор росіян.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в Україні можуть побудувати децентралізовану енергосистему. Очікується, що вона стане менш вразливою до російських обстрілів.

Зауважимо, через постійні ракетні обстріли рашистів по об'єктах енергетики Украна адаптувались до ситуації, яка склалась – Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла.