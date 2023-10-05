Забезпечать світлом пів мільйона громадян: в Україну прибули потужні автотрансформатори

Україна готується до можливих ракетних ударів по критичній інфраструктурі

В Україну прибули два нових потужних автотрансформатори, які були придбані та передані Програмою розвитку ООН в Україні та урядом Японії. Обладнання буде встановлено на одній з підстанцій «Укренерго» для забезпечення потреб близько 500 тис. споживачів. Про це повідомили в Міненерго.

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Як зазначили у відомстві, минулої зими під час масованих обстрілів саме автотрансформатори були чи не найбільшою ключовою ціллю ворога. Росіяни знищували це обладнання, критично важливе для постачання електроенергії українцям.

«Заміна та виготовлення автотрансформаторів потребує часу та коштів, а потреба в них для всієї країни - значна. Тому ця допомога від Японії та ПРООН - надзвичайно цінна для нас», – йдеться в повідомленні.

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Японія підтримує Україну, зокрема у відновленні енергосектору, з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це комплексний пакет допомоги, що охоплює підтримку у вигляді спеціалізованого обладнання (резервних електростанцій, генераторів різної потужності), необхідного для швидкого відновлення роботи пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури.

Станом на вересень в Україну було доставлено 12 таких вантажів загальною вагою понад 113 тонн. Серед них 256 одиниць резервних електростанцій та відповідних комплектів. Інший важливий напрямок співпраці – допомога Японії у розвитку розподіленої генерації, зокрема газових турбін, які дозволять забезпечити стабільність енергопостачання для низки регіонів цієї зими.

Нагадаємо, Україна виробить або замовить 100 нових високовольтних трансформаторів, щоб замінити ті, що було знищені внаслідок російських обстрілів минулої зими. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що країна готується до нових можливих атак на свою енергетичну систему, але вона набагато вразливіша, ніж була минулого року, адже більше не має надлишкових потужностей, а запасного обладнання мало. При цьому повідомляється, що українські інженери знайшли «хитромудрі» схеми розподілення електроенергії та обладнання по країні.