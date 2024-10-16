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Заборона екстрасенсів у телемарафоні: зареєстровано петицію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Заборона екстрасенсів у телемарафоні: зареєстровано петицію
Телемарафон «Єдині новини» фінансується з державного бюджету
фото з відкритих джерел

Петиція про заборону екстрасенсів на телемарафоні зібрала майже 500 підписів

На офіційному сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція, автор якої вимагає заборонити транслювання в телемарафоні та у випусках новин екстрасенсів та інших представників псевдонаукових езотеричних течій. Петиція з'явилася ще 12 вересня. Авторкою петиції стала Наталія Яковлєва, наразі вона зібрала майже 500 підписів з 25 тис. необхідних.

«Наразі відомі українські телеканали часто запрошують багатьох відомих екстрасенсів та інших представників містичних вчень взяти участь у випусках новин або виступити в телемарафоні з метою погадати на війну, зробити розклади таро та поділитися своїми «передбаченнями» про майбутній хід подій на фронті чи щодо обстрілів ворогом українських міст», – йдеться у тексті петиції.

Як зазначила авторка петиції, особливо небезпечними є екстрасенси з «російським минулим», які «поміж рядків закидають небезпечні проросійські меседжі-наративи, які деструктивно впливають на свідомість українців».

Як відомо, телемарафон «Єдині новини» фінансується з державного бюджету, тому авторка вважає неприпустимим той факт, що за гроші українців «їх успішно годують з телеекранів відвертою псевдонауковою маячнею від екстрасенсів, які, до того ж маніпулюють думкою українських глядачів щодо своїх «надприродних здібностей», вводячи їх в оману».

Петиція про заборону екстрасенсів на телемарафоні зібрала майже 500 підписів
Петиція про заборону екстрасенсів на телемарафоні зібрала майже 500 підписів
скріншот

Нагадаємо, як розповів у інтерв'ю «Главкому» тодішній виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, на початку війни Єдиний телемарафон забезпечував правдиве і оперативне інформування, але сьогодні українці хочуть отримувати дещо іншу інформацію. З цієї причини на телемарафон чекає трансформація.

Як зазначив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що національний телемарафон «Єдині новини» продовжуватиме мовлення, поки триває війна з РФ.

До слова, Європейська федерація журналістів (EFJ) підписала заяву із закликом до української влади серйозно переглянути формат телемарафону та розглянути можливість закриття цього проєкту.

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Теги: телебачення національний телемарафон уряд петиція

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