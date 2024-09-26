Арестович образив відому блогерку. Та у відповідь запустила флеш-моб, який підтримали сотні жінок

Емма Антонюк відреагувала на публікацію Арестовича, та теж виставила дві свої світлини із різницею у понад 10 років

Арестович без дозволу використав для реклами свого курсу світлини Емми Антонюк

Журналістка та блогера Емма Антонюк запустила в мережі сестринський флеш-моб «До та після», як відповідь на висловлювання екс-радника голови Офісу президента, блогера Олексія Арестовича. Жінки в соцмережах активно долучилися до ідеї блогерки.

Як стало відомо, для реклами свого курсу «Шукайте жінку» Арестович використав дві світлини Емми Антонюк, де вона має різні образи. Він зокрема пригадав, як блогерка публічно розповіла про його курси, на яких він пропагував сексизм та мізогінію. Однак Арестович заявив, нібито це саме його курс допоміг Антонюк змінитися.

«Емма Антонюк була нещасним незадоволеним життям створенням, піком кар'єри якої стала боротьба з моїм семінаром про окремі особливості жіночої психіки. Панночка кипіла, страждала і викривала. Але варто їй доглянути його до кінця ... Не відставайте, вже понад мільйон жінок змінили свою долю. Будь як Емма», – написав ексрадник голови Офісу президента.

скриншот: instagram / alexey.arestovich

Емма Антонюк відреагувала на публікацію Арестовича, та теж виставила дві свої світлини із різницею у понад 10 років. Також вона поділилася історією цих фотографій.

«На першому фото мені 22 роки. Я наважилась звільнитись з телебачення через замовні матеріали про кандидата в мери від партії Регіонів. Тут мені страшно і я почуваюся самотньою. На другому фото мені 34 роки і я укомплектувала майже півсотні українських бібліотек новими книгами Тут мені радісно і я почуваюся сильною», – написала вона.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Emma Antoniuk (@emmocean)

Журналістика зазначила, що у кожної жінки є власні «до» та «після».

«Серед світлин у цьому дописі ви можете побачити «до» та «після» авторства Алєксєя Арєстовіча. У такий спосіб він рекламує свій семінар про «жінку на службі у сатани» та «кастрацію чоловіків». Допис Алєксєя про мене іде у комплекті із коментарями та приватними повідомленнями його фанбази, де обговорюють мою зовнішність і погрожують мені через захист прав жінок», – зауважила Антонюк.

Блогерка у відповідь запропонувала почати флеш-моб, де кожна жінка може розповісти про свою боротьбу з болем чи несправедливістю та про внутрішні зміни.

«Опублікуйте власні «до» та «після» і розкажіть свої історії! Це яскравіше, гучніше і талановитіше, ніж знущальні дописи сексиста, написані з лазурового узбережжя», – написала Антонюк.

За декілька годин після заклику блогерки сотні жінок під хештегом #дотапісля_сестринство опублікували світлини «До та після» і розповіли власні історії з життя.

скриншот: Instagram

скриншот: Instagram

До флешмобу долучилися чимало медійних жінок, серед них TikTok- та YouTube-блогерка Алла Малкін і психологиня та викладачка сексуальної освіти Анастасія Забела.

Водночас під публікацією Арестовича безліч користувачів написали обурливі коментарі щодо його «реклами курсу».

скриншот: instagram / alexey.arestovich

Нагадаємо, журналістки й авторки ютуб-каналу «Палає» Яна Брензей та Емма Антонюк відвідали так звані «психологічні» семінари Олексія Арестовича та показали, що у своїх лекціях Арестович пропагує сексизм, стереотипи, насилля щодо жінок та мізогінію. Про це йдеться у відео «Семінари Арестовича: Відьма VS Богородиця, кастрація і Буратіно. Що продає школа Апейрон?».

Згодом народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів, щоб ті відкрили кримінальне провадження щодо колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича за розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості.