Залишили росіян без Скабєєвої: українські хакери вимкнули пропагандистські телеканали у РФ

У Росії не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне

З самого ранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: «Росія 1», «Росія 24», «Росія культура», РТР «Планета» та понад 20 інших

Українські хакери «привітали» Путіна з днем народження, здійснивши масштабну атаку на Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВДТРК) . Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел.

Відомо, що з самого ранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: «Росія 1», «Росія 24», «Росія культура», РТР «Планета» та більш ніж 20 інших.

За нашою інформацією, у РФ не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне. Працівники компанії скаржаться, що «знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету та телефонії».

Відповідальність взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання Sudo rm-RF, яке вже неодноразово потужно било по РФ.

На сайті Downdetector.ru, який фіксує збої, користувачі масово скаржаться також і на мовчання в ефірі радіо «Вісті ФМ».

ВДТРК підтвердила «безпрецедентну атаку хакерів» на свої онлайн-сервіси. При цьому у пресслужбі стверджують, що роботі медіахолдингу «не завдано істотної шкоди» і «все працює в штатному режимі». Фахівці холдингу усувають наслідки «шкідливого втручання», йдеться у повідомленні.

До холдингу ВДТРК входять федеральні канали «Росія 1», «Росія -24», «Росія Культура»; понад 80 регіональних телерадіокомпаній, які ведуть мовлення в усіх суб'єктах Росії; цілодобовий інформаційний канал «Росія 24»; телеканал «РТР-Планета», що здійснює мовлення за кордоном; п'ять радіостанцій: «Радіо Росії», «Маяк», «Культура», «Вісті ФМ», «Юність».

Нагадаємо, хакери Головного управляння розвідки Міноборони (ГУР) за останні чотири дні атакували понад 800 серверів у Росії. Про це повідомляє rbc.ua із покликанням на джерело у воєнній розвідці. Унаслідок атаки ГУР повністю знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах. Ідеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію РФ проти України.

До слова, фахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили кібератаку на російський фінансовий сектор, зокрема, на Альфа-банк, оператора «Ростелеком» і банк «Відкриття». За словами джерел, унаслідок атаки в системі швидких платежів виник глобальний збій: мобільні програми банків, онлайн-банкінг та внутрішні сервіси установ припинили свою роботу.