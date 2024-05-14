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Європейська федерація журналістів закликає розглянути можливість закриття телемарафону

Руслан Афончиков
glavcom.ua
Європейська федерація журналістів закликає розглянути можливість закриття телемарафону
Українці дедалі менше дивляться телемарафон «Єдині новини»
Станом на початок лютого 2024 року телепроєкту довіряють 36% українців, не довіряють – 47%

EFJ стурбована різким погіршенням рівня довіри між чиновниками та незалежними українськими ЗМІ

Європейська федерація журналістів (EFJ) підписала заяву із закликом до української влади серйозно переглянути формат телемарафону та розглянути можливість закриття цього проєкту. Про це повідомили на сайті організації.

Дана ініціатива сформована в межах проєкту Швидкого реагування на свободу ЗМІ (MFRR). Експерти EFJ переймаються, що Служба безпеки України може контролювати медійників. Аби запобігти цьому, Україна має створити системні гарантії.

У федерації також згадали про випадки стеження з боку СБУ за журналістами незалежних ЗМІ та про випадки переслідування та залякування їх невідомими особами. Крім того, експерти помітили тенденцію до погіршення якості та заангажованості «Єдиних новин».

«Той факт, що кілька головних телеканалів України продовжують вести спільні випуски новин 24 години на добу, серйозно знижує кількість та якість інформації, яку отримують українські глядачі. За останній рік перегляди телемарафону помітно впали , а українці звернулися до анонімних Telegram-каналів», – заявили в EFJ.

У організації також додали: «Цей відхід від ЗМІ створює серйозну загрозу інформаційній безпеці України, оскільки політична програма анонімних каналів зазвичай залишається невідомою. Крім того, Telegram має відносно м’яку політику щодо ненависті та іншого проблемного та маніпулятивного контенту».

Станом на початок лютого 2024 року телепроєкту довіряють 36% українців, не довіряють – 47%. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Нагадаємо, що нещодавно Держдеп США додав телемарафон у звіт щодо порушення прав людини в Україні.

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Теги: ЗМІ СБУ національний телемарафон

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