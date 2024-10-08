Британія ввела санкції проти Росії за використання хімічної зброї

Російські війська неодноразово використовували хімічну зброю на полі бою

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти російських військових за застосування хімзброї проти України. Про це йдеться на урядовому сайті.

Російські війська відкрито визнали, що використовували небезпечну хімічну зброю на полі бою. Йдеться про застосування на полі бою хлорпікрину – речовини, яку Міжнародна організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) кваліфікує як хімічну зброю.

До списку санкцій включені:

війська радіохімічного та біологічного захисту Міноборони РФ;

начальник військ радіохімічного та біологічного захисту Міноборони РФ Ігор Кирилов. Його звинувачують у причетності до застосування хімічної зброї та до поширення дезінформації;

27-й науковий центр Міноборони Росії;

33-й центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноборони Росії.

Британський уряд наголосив, що обидві наукові установи причетні до розробки та розгортання хімзброї «для використання на передовій».

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що Лондон не «сидітиме склавши руки поки Путін і його мафіозна держава» грубо порушують міжнародне право, включаючи Конвенцію про заборону хімічної зброї.

«Я зробив своєю особистою місією кинути виклик цій зловмисній діяльності, і я не відступлюся. Жорстока і нелюдська тактика Росії на полі бою огидна, і я використаю весь арсенал повноважень, які є в моєму розпорядженні, для боротьби зі злочинною діяльністю Росії. Хочу наголосити: Путіну і тим, хто виконує його волю, більше нікуди сховатися», – сказав він.

За словами міністра, Британія продовжить використовувати санкції для протидії спробам Кремля «сіяти страх, розкол і хаос».

Міністр оборони Джон Гілі також заявив, що Путін та його режим не можуть порушувати міжнародне право, не зіткнувшись з наслідками. «Ми не дозволимо такими кричущими порушеннями Конвенції про заборону хімічної зброї та правил міжнародного порядку залишитися безкарними. Велика Британія боротиметься з винними в цих жахливих хімічних атаках в Україні», – сказав він.

Нагадаємо, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» заявив, що у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ окупанти щодня використовують боєприпаси із отруйними речовинами.

До слова, російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні. Таким чином вони намагаються послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити.