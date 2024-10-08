Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Британія ввела санкції проти Росії за використання хімічної зброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Британія ввела санкції проти Росії за використання хімічної зброї
Ворог застосовує хлорпікрин проти Збройних сил України
фото з відкритих джерел

Російські війська неодноразово використовували хімічну зброю на полі бою

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти російських військових за застосування хімзброї проти України. Про це йдеться на урядовому сайті.

Російські війська відкрито визнали, що використовували небезпечну хімічну зброю на полі бою. Йдеться про застосування на полі бою хлорпікрину – речовини, яку Міжнародна організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) кваліфікує як хімічну зброю.

До списку санкцій включені:

  • війська радіохімічного та біологічного захисту Міноборони РФ;
  • начальник військ радіохімічного та біологічного захисту Міноборони РФ Ігор Кирилов. Його звинувачують у причетності до застосування хімічної зброї та до поширення дезінформації;
  • 27-й науковий центр Міноборони Росії;
  • 33-й центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноборони Росії.

Британський уряд наголосив, що обидві наукові установи причетні до розробки та розгортання хімзброї «для використання на передовій».

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що Лондон не «сидітиме склавши руки поки Путін і його мафіозна держава» грубо порушують міжнародне право, включаючи Конвенцію про заборону хімічної зброї.

«Я зробив своєю особистою місією кинути виклик цій зловмисній діяльності, і я не відступлюся. Жорстока і нелюдська тактика Росії на полі бою огидна, і я використаю весь арсенал повноважень, які є в моєму розпорядженні, для боротьби зі злочинною діяльністю Росії. Хочу наголосити: Путіну і тим, хто виконує його волю, більше нікуди сховатися», – сказав він.

За словами міністра, Британія продовжить використовувати санкції для протидії спробам Кремля «сіяти страх, розкол і хаос».

Міністр оборони Джон Гілі також заявив, що Путін та його режим не можуть порушувати міжнародне право, не зіткнувшись з наслідками. «Ми не дозволимо такими кричущими порушеннями Конвенції про заборону хімічної зброї та правил міжнародного порядку залишитися безкарними. Велика Британія боротиметься з винними в цих жахливих хімічних атаках в Україні», – сказав він.

Нагадаємо, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» заявив, що у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ окупанти щодня використовують боєприпаси із отруйними речовинами.

До слова, російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні. Таким чином вони намагаються послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити.

Читайте також:

Теги: Велика Британія уряд санкції окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

29 вересня Росія атакувала Запоріжжя
У Запоріжжі змінено рух поїздів через російську атаку
29 вересня, 08:43
Шторм у Чорному морі значно вплине на логістику росіян
У ВМСУ оцінили, як вплине сезон штормів у Чорному морі на російський флот та війну
27 вересня, 04:05
Активи ексначальника служби охорони колишнього президента буде стягнуто в дохід держави
Мін’юст хоче націоналізувати активи екскерівника служби охорони Януковича
26 вересня, 13:59
Ворог окупував місто на Донеччині
Росія окупувала місто в Покровському районі: мапи DeepState
24 вересня, 18:21
Це вже друга атака на військові склади у Тверській області за останні кілька днів
У Тверській області Росії атаковано секретний військовий об'єкт: що про нього відомо
21 вересня, 13:35
У Вовчанську росіяни здійснили спробу доставки особового складу на автомобілях, але українські сили завдали вогневого ураження
Окупанти обстріляли власні підрозділи у Вовчанську
16 вересня, 11:37
Чотири багатоповерхівки постраждали від атаки РФ
Уночі Росія атакувала Нікополь: є постраждалі (фото)
15 вересня, 08:39
За словами джерел Reuters, Росія вже застосовувала «Гарпію» проти військових і цивільних об'єктів в Україні
Росія виробляє новий безпілотник із китайським двигуном – Reuters
13 вересня, 17:46
Європейський союз може заблокувати кошти Словаччини – Bloomberg
Європейський союз може заблокувати кошти Словаччини – Bloomberg
9 вересня, 05:18

Економіка

Санкції працюють: Кремль втратив прибутки від видобутку нафти в Північному морі
Санкції працюють: Кремль втратив прибутки від видобутку нафти в Північному морі
Росія отримує від Північної Кореї половину від усіх своїх снарядів – The Times
Росія отримує від Північної Кореї половину від усіх своїх снарядів – The Times
Євросоюз проголосував за збільшення тарифів на електромобілі з Китаю – Bloomberg
Євросоюз проголосував за збільшення тарифів на електромобілі з Китаю – Bloomberg
Україна та одна з країн ЄС спільно вироблятимуть артилерійські снаряди
Україна та одна з країн ЄС спільно вироблятимуть артилерійські снаряди
США почали активно робити стратегічні запаси нафти – Reuters
США почали активно робити стратегічні запаси нафти – Reuters
«Газпром» очолив рейтинг найзбитковіших компаній Росії
«Газпром» очолив рейтинг найзбитковіших компаній Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
27K
СБУ відкрила кримінальне провадження проти режисерки фільму «Росіяни на війні»
21K
Справа глави хмельницького МСЕК. Захист чиновниці зробив заяву щодо розміру застави
14K
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7034
Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців
6479
День юриста України 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Сьогодні, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 06:00
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:45

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua