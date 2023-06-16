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Санкції проти чоловіків-втікачів будуть посилені? МВС анонсувало зміни

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Санкції проти чоловіків-втікачів будуть посилені? МВС анонсувало зміни
Кримінальна відповідальність передбачена виключно тоді, коли чоловік утік за кордон уже після отримання повістки
фото з відкритих джерел

Наразі нелегальний перетин кордону військовозобов’язаним вважається адміністративним правопорушенням

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував посилення санкцій для втікачів, зокрема щодо покарання військовозобов’язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Він зазначив, що підготовка санкційного законопроєкту пов’язана із «запитом людей на справедливість, у тому числі і щодо тих, хто незаконно виїхав з держави та ухиляється від мобілізації», повідомляє «Лівий берег».

«Ми продовжуємо вивчати інформаційний простір. Це теж своєрідна широка консультація з громадськістю», – каже Клименко.  

Наразі є лише адміністративна відповідальність за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску через державний кордон без відповідних документів (або з використанням підробленого документа). За такі дії статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400–8 500 грн) або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Кримінальна відповідальність для тих військовозобов'язаних, хто незаконно виїхав за кордон, відсутня.

«Є відповідальність за підробку документів, якими користувалися під час перетину, за надання хабара та за ухилення від мобілізації (якщо чоловік утік за кордон уже після вручення підписаної повістки, йому загрожує від трьох до п'яти років ув’язнення). Незаконний перетин кордону зараз – це лише адмінвідповідальність, у більшості випадків – лише штраф. Ось про що мова. Я вже наголошував раніше, що ми говорили виключно про ідею. Якихось остаточних версій вирішення проблеми станом на зараз немає», – зазначив Клименко.

Також міністр визнав, що в разі прийняття закон не матиме зворотної дії. Паралельно триватиме пошук інших юридичних інструментів і заходів впливу на тих, хто вже незаконно перетнув кордон і покинув країну в час великої біди.

Отримати всю інформацію про втікачів буде нескладно, наголошує міністр внутрішніх справ: «Хтось із них рано чи пізно повернеться, хтось звернеться до дипломатичних представництв України в інших державах по нові документи чи допомогу. Тоді ми розглядаємо можливість перевірити, чи були в людини законні підстави для виїзду за кордон».

Ігор Клименко додав, що під час напрацювання законопроєкту вивчатимуть міжнародний досвід, наприклад, ізраїльський, де жорсткий підхід до контролю за військовозобов’язаними.  

Нагадаємо, що правоохоронці викрили нову схему «переправи» ухилянтів за кордон. За даними слідства, підозрювані за грошову винагороду організували схему незаконного перетину кордону на поїзді міжнародного сполучення без внесення відповідних даних до офіційних баз. Встановлено, що фінансовий розрахунок із «клієнтами» відбувався у декілька етапів: спершу переказами на банківські картки, надалі – «з рук у руки», зокрема під час безпосередньої посадки особи на вокзалі. Вартість такої послуги для однієї особи становила 5500 євро.

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Теги: закон штраф кордон Ігор Клименко ухилянти військовозобов'язаний

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