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Чи можуть чоловіки виїзжджати за кордон під час війни? У соцмережах вирує скандал

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чи можуть чоловіки виїзжджати за кордон під час війни? У соцмережах вирує скандал
Користувачі соцмереж запитують: хто воюватиме в Україні, якщо всі виїдуть за кордон
фото: ДПСУ

Українці влаштували дискусію, чи варто дозволити військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон

Під час воєнного стану усім чоловікам від 18 до 60 років заборонено перетинати кордон України. Законом передбачено кілька виключень, проте щодня сотні чоловіків зупиняють на українському кордоні, а десятки все-таки потрапляють в інші країни незаконними способами. Журналістка Наталія Антонюк запитала, чому європейські країни не ставлять питань здоровим чоловікам, які виїхали з України після 24 лютого, та чому не можна налагодити перевірку військовозобов'язаних українців за кордоном. Пост викликав бурхливе обговорення в соціальних мережах. 

Думки українців розділилися. Користувачі соцмережі переконані, що військовозобов'язані чоловіки, які втекли за кордон, мають нести покарання, коли повернуться в Україну.

  • «Більшість чоловіків в коментарях просто позоріще»;
  • «Страшно уявити не те, скільки здорових чоловіків призовного віку виїхало за кордон нелегальними та напівлегальними ШЛЯХами. Насправді, може виявитися, що ця цифра не така вже значна. Страшно уявити, скільки чоловіків працездатного віку виїдуть з країни після відкриття кордону»;
  • «Простіше когось винним зробити тільки, щоб не визнавати власного страху»;
  • «А кому тоді воювати, якщо всі втечуть за кордон?» – зазначають українці.

Водночас інші користувачі зазначають: чоловіки також повинні мати право виїжджати за кордон. Аргументи наводять різні: від того, що це дотримання людських свобод, і до того, що європейським країнам нема різниці, хто з українських біженців до них в'їзждждає.

  • «У європейських країнах демократія, права людини, верховенство права, а в нас совок і Північна Корея. Краще підніміть тему операції «Бусік», розкрадання бюджетів і «тихенької прогулянки до лісу»;
  • «Якщо не хоче воювати, то його право. Я також не хочу воювати, хоча виїхав за три тижні до війни»;
  • «Від хорошого не тікають!! І я зараз не про війну і не про перспективу бути воїном»;
  • «Це їх життя. Не Вам вирішувати, як їм своє життя прожити. Бо то совок думати, що за Вас хочуть померти», – зазначають користувачі.
Українці влаштували дискусію, чи варто дозволити військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон
Українці влаштували дискусію, чи варто дозволити військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон
скріншот

Нагадаємо, що раніше військовий адвокат пояснила тонкий нюанс, як не стати ухилянтом під час війни. Якщо у військовозобов’язаних чоловіків є підстава для відстрочки від служби, то не треба чекати, поти прийде повістка, а потрібно самостійно піти у військкомат та подати відповідну заяву. 

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував посилення санкцій для втікачів, зокрема щодо покарання військовозобов’язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Він зазначив, що підготовка санкційного законопроєкту пов’язана із «запитом людей на справедливість, у тому числі і щодо тих, хто незаконно виїхав з держави та ухиляється від мобілізації».

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Теги: скандал соціальні мережі ухилянти

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