Як не стати ухилянтом під час війни. Військовий адвокат пояснила тонкий нюанс

Коли ж особу зараховують в запас, їй можуть видавати мобілізаційне розпорядження, де вказано: у разі оголошення мобілізації, не треба дочікуватися повістки, а з’явитися за конкретною адресою

Якщо у військовозобов’язаних чоловіків є підстава для відстрочки від служби, то не треба чекати, поти прийде повістка, а потрібно самостійно піти у військкомат та подати відповідну заяву. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла адвокатка Дар’я Соларьова.

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Соларьова пояснила: під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у терміни, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях та повістках керівників територіальних центрів). Коли ж особу зараховують в запас, їй можуть видавати мобілізаційне розпорядження, де вказано: у разі оголошення мобілізації не треба дочікуватися повістки, а з’явитися за конкретною адресою. Часто про такі мобілізаційні розпорядження чоловіки просто забувають.

«Накази терориторіальних центрів комлектування є виключно оголошеннями, засобами оповіщення і не встановлюють обов’язку для прибуття центрів комплектування, якщо такий обов’язок не виник за інших обставин. Якщо є підстава для відстрочки, то не чекайте, коли прийдуть, йдіть самі та подавайте заяву. Не варто боятися, варто знати свої права та обов’язки та знати, що терцентри мають право діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України», – наголосила адвокатка.

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Щодо відповідальності, то дійсно за ухилення від мобілізації та за порушення порядку військового обліку передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. За словами Соларьової, нині поширена практика, що кримінальна відповідальність може наставати у випадку, коли особа пройшла військово-лікарську комісію, визнана придатною до військової служби, отримала повістку про прибуття (так звану бойову), і не з’явилася. Всі порушення, що відбулися до цього етапу, це – адміністративна відповідальність.

Зазначимо, що за майже 500 днів Великої війни терміни загальної мобілізації тривали п'ять разів. Останнє – з 20 травня 2023 року ще на 90 діб. Разом із тим окремі територіальні центри комплектування почали видавати додаткові мобілізаційні накази з конкретними термінами для прибуття призовників.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував посилення санкцій для втікачів, зокрема щодо покарання військовозобов’язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Він зазначив, що підготовка санкційного законопроєкту пов’язана із «запитом людей на справедливість, у тому числі і щодо тих, хто незаконно виїхав з держави та ухиляється від мобілізації».