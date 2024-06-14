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США, Південна Корея і Японія проведуть спільні навчання. У чому їх особливість

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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США, Південна Корея і Японія проведуть спільні навчання. У чому їх особливість
Ці тристоронні навчання вперше будуть проводитись у кількох просторах: у повітрі, на морі, під водою та у кіберсфері
фото: Yonhap News

Наразі військові Вашингтона, Сеула і Токіо уточнюють деталі спільних маневрів

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія наприкінці червня планують провести перші масштабні тристоронні військові навчання із залученням підрозділів сухопутних військ, ВМС, ВПС та кібервійськ. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Yonhap

Йдеться про навчання «Лезо свободи» (Freedom Edge), провести які сторони домовились на початку цього місяця на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі. Назва Freedom Edge складена з двосторонніх навчань «Щит свободи» (Freedom Shield) та «Гостре лезо» (Keen Edge), які Сполучені Штати проводять окремо з Південною Кореєю і Японією відповідно.

Ці тристоронні навчання вперше будуть проводитись у кількох просторах: у повітрі, на морі, під водою та у кіберсфері, а їх метою визначено посилення співпраці трьох країн у сфері безпеки проти загроз Північної Кореї.

Freedom Edge проходитимуть в умовах триваючих провокацій з боку Пхеньяна та очікуваного візиту лідера Росії Володимира Путіна до КНДР, який, як побоюються експерти, може ще більше поглибити військове співробітництво між правлячими в двох країнах диктаторськими режимами.

Наразі військові Вашингтона, Сеула і Токіо уточнюють деталі спільних маневрів, такі як порядок відпрацювання завдань та залучення особового складу й військової техніки до їх проведення. Зокрема, обговорюється можливість участі американського атомного авіаносця «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt).

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп розлючений військовими навчаннями російського ВМФ неподалік територіальних вод США, а зокрема, їхнім прибуттям до порту Гавани, що недалеко до узбережжя Флориди.

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Теги: Південна Корея Японія військові навчання США

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