Захід та північ накриють грози: якою буде погода 7 серпня

Найспекотніше буде на півдні та сході

У західних та північних областях можуть пройти короткочасні дощі з грозами. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Спека з температурою понад 30 градусів тепла прогнозується синоптиками у південних та східних областях – вночі стовпчики покажуть близько +20, а вдень повітря прогріється в середньому від +30 до +34 градусів.

Трохи прохолодніше буде на півночі та у центрі. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки +17+19, а вдень температура коливатиметься від +29 до +31 градусу.

У західних областях України, які у неділю накриють грозові дощі, стовпчики покажуть від +15 до +18 градусів, а вдень повітря прогріється максимум до +26 градусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що циклон, який щедро поливав більшість регіонів України протягом робочого тижня руйнується, атмосферний тиск зростає і впродовж вихідних буде більше сонячних прояснень та вищі значення температури.

Також синоптики повідомили, коли в Україну прийде різке похолодання.